Carsup agrandit sa conciergerie de Marseille

Publié le 27 février 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
La société qui propose un service de conciergerie pour les véhicules de luxe a développé ses capacités de stockage à La Valentine, un quartier de Marseille. Carsup mise sur le besoin croissant de places dans cette partie de la France.
carsup marseille
Carsup compte 26 conciergeries réparties en France et à l'étranger. ©Carsup

Carsup poursuit son développement à grande vitesse. La société spécialisée dans le service de conciergerie pour les véhicules de luxe et les voitures anciennes a annoncé l'extension de son site de La Valentine, à Marseille (13). Désormais, Samuel Lelarge, PDG et fondateur de Carsup, propose 80 places à ses clients.

 

Un choix stratégique motivé par la demande croissante dans le Sud-Est, notamment dans le bassin Aix-Marseille qui concentre environ 6 500 voitures d'exception. La conciergerie de La Valentine assure une prise en charge complète des véhicules confiés par les clients, depuis leur stationnement sécurisé jusqu’à leur entretien régulier, leur préparation ou leur convoyage à la demande.

 

Carsup passe à la vitesse supérieure sur les services liés aux voitures de collection

 

"L’extension de notre site de La Valentine répond directement à cette demande locale et confirme le rôle de Marseille comme point d’ancrage stratégique pour notre développement dans le Sud", abonde Samuel Lelarge. Pour mémoire, Carsup exploite deux autres installations dans la région, à Nice (06).

 

Prochainement, la société orléanaise entend investir à Aix-en-Provence (13), Cannes (06), Antibes (06) et Monaco. Dans sa globalité, Carsup compte 26 conciergeries en France et en Europe. Des sites qui hébergent un total avoisinant 1 800 véhicules.

