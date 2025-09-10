Carsup passe à la vitesse supérieure sur les services liés aux voitures de collection

La société française a renforcé sa trésorerie pour partir à la conquête du marché européen des voitures de collection. Carsup misera d'une part sur son service de conciergerie initial, notamment au travers d'une franchise, et d'autre part sur l'accompagnement aux transactions.

Carsup a levé sept millions d'euros auprès d'investisseurs européens. ©Carsup

Voilà ce qu’on appelle se donner les moyens de ses ambitions. Carsup vient de lever sept millions d'euros pour prendre de l'ampleur sur le marché européen des voitures de collection et de prestige. La société française spécialisée dans la conciergerie utilisera ces fonds pour étendre sa zone géographique et démultiplier les services.

La levée de fonds, officialisée par voie de communiqué le 10 septembre 2025, a été réalisée auprès de family offices européens, ainsi que des familles Ferrari et Pastor. Des investisseurs qui semblent vouloir tirer profit de la croissance du marché des automobiles de luxe, dont potentiellement pas loin de douze millions de véhicules peuvent nécessiter des solutions variées.

À ce jour, Carsup dispose de vingt-cinq sites en France et en Europe, comme au Royaume-Uni depuis 2023, pour proposer son service de conciergerie. Cela représente autour de 1 800 véhicules pris en charge. Ce maillage est appelé à se densifier. Les ressources financières vont permettre d'ouvrir 15 nouvelles conciergeries en gestion directe dans divers pays européens.

"Ce nouveau financement va nous permettre de poursuivre notre feuille de route, avec l’ambition affirmée de devenir la référence internationale en matière de gestion et de valorisation des véhicules de prestige", a commenté Samuel Lelarge, président-fondateur de Carsup.

Un système de franchise en France

En France, Samuel Lelarge va s'en remettre à un système de franchise. Des partenaires sélectionnés auront des territoires précis. L'entreprise communique d'ores et déjà sur le nom de certaines villes telles que Montpellier (34), Nantes (44), La Rochelle (17), Strasbourg (67) ou Versailles (78).

Des contrats de franchise qui devraient être signés par des entrepreneurs indépendants passionnés d'automobiles, mais également des distributeurs qui ont pignon sur rue. Il s'agit notamment de concessionnaires de marque, désireux à la fois d'apporter un service complet à leurs clients et à la fois de capter la valeur d'un modèle économique fondé sur la récurrence des revenus.

Les contrats seront signés pour une durée de cinq ans, comme l'a expliqué Samuel Lelarge au Journal de l'Automobile. Le ticket d'entrée sera de 30 000 euros et les franchisés règleront mensuellement une redevance de 5 % du CA au titre d'exploitation de la marque Carsup et une autre de 2 % destinée à financer le marketing.

Faciliter les transactions avec des infos fiables

Sur les douze derniers mois, Carsup dit avoir réalisé plus de 15 000 prestations de services, pour permettre à ses clients de profiter pleinement de leur passion automobile. Ces derniers disposeront désormais d'une interface digitale pour passer commande des actions à accomplir. Outre le fait d'assurer l'entretien courant des véhicules, il sera aussi question de faciliter les transactions sur le marché des voitures d'occasion.

Concrètement, la société n'entend pas ouvrir une activité de vente à proprement parler. Cependant, la plateforme permettra de fiabiliser les données d'historique afin de créer de la réassurance. "Nous ne voulons pas faire concurrence à nos partenaires qui bien souvent ont les compétences commerciales. Quelques franchises auront certainement aussi des velléités", explique le président.