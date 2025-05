La Foire de Paris est "un endroit idéal pour faire découvrir XPeng"

XPeng est au rendez-vous de la Foire de Paris 2025, qui se tiendra jusqu'au 11 mai. À travers cet évènement, la marque chinoise, lancée dans l'Hexagone courant 2024, entend se dévoiler au marché français.

Pour "rassurer sur l’électrique", XPeng propose des essais du G9 (photo) et du G6. ©XPeng

XPeng part à la rencontre des visiteurs de la Foire de Paris 2025. Après un bel accueil rencontré lors du Mondial de l’Automobile 2024, la marque chinoise de voitures électriques poursuit sa rencontre avec le public français par le biais de sa présence au salon printanier.

Une occasion parfaite, selon Thomas Rodier, directeur marketing et communication France du groupe. "L’objectif est de développer la notoriété de XPeng. De plus, les personnes présentes sont les cibles de vente idéales de la marque", s'est-il exprimé pour le Journal de l'Automobile.

De surcroît, le groupe ambitionne de toucher des individus qui ne les connaissent pas forcément : "La Foire de Paris est un endroit idéal pour faire découvrir la marque", détaille Thomas Rodier à ce sujet.

Une nouvelle offre sur le marché de l’électrique

Une présence qui tient d'une part à la tenue d'un stand de 100 m² dédié à la découverte de l'univers et des innovations de XPeng. Un espace animé par un représentant de la filiale tricolore et deux commerciaux exerçant en Île-de-France. Il faudra aussi compter sur le tout dernier robot humanoïde Iron, invité à la fête.

D'autre part, XPeng propose des sessions d'essai de ces deux modèles du marché national, les SUV G6 et G9, commercialisés respectivement à partir de 42 990 euros et 59 990 euros. Pour rappel, la marque a immatriculé 804 voitures neuves au premier quadrimestre 2025, dont 585 exemplaires de G6 et 219 unités de G9. Un peu plus de la moitié de ce volume (417 unités) a été livrée à particulier.

La présence de XPeng à la foire marque un véritable engagement de la marque, dans un contexte où l’affluence à l’événement est en berne depuis quelques années. D’autres acteurs importants du secteur sont de la partie, comme Renault, Dacia, BYD ou encore Ma Batterie Électrique, le fournisseur de solutions de recharge.

L’envie de "rassurer sur l’électrique", comme l’explique Thomas Rodier, s’inclut également dans la démarche de la marque chinoise. Basant son modèle économique sur la transition énergétique, ce constat semble justifié, en particulier quand on sait que les Français tâtonnent à se tourner vers cette motorisation.