Jean Lain Mobilités se lance dans les services pour véhicules électriques

Le groupe de distribution savoyard innove en intégrant dans une seule formule des services conçus pour fluidifier l’usage de l’électromobilité et fidéliser sa clientèle. L'offre de Jean Lain Mobilités comprend l'assistance 24h/24, des solutions de recharge, un véhicule de remplacement et des remises en concession.

Le groupe Jean Lain Mobilités développe une offre unique qui regroupe plusieurs services pour les conducteurs de voitures électriques. ©Jean Lain Mobilités

Jean Lain Mobilités poursuit sa stratégie d’innovation dans la mobilité durable en lançant Carvita, une offre d’abonnement pensée comme une complémentaire auto à destination des conducteurs de véhicules 100 % électriques. L’entreprise, implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes, ambitionne avec cette solution de faciliter le quotidien des "électromobilistes" tout en renforçant les liens avec son écosystème de services.

Conçu par le groupe, cet abonnement Carvita regroupe une palette de prestations habituellement dispersées comme l'assistance 24h/24, les solutions de recharge, un véhicule de remplacement, des remises en concession et d'autres avantages. "Carvita est bien plus qu’un abonnement. C’est une promesse de simplicité, de confiance et d’innovation pour tous ceux qui font le choix de la mobilité électrique", résume Jean-Michel Lain, président du groupe.

Des remises pour Sowatt et CarGo

Accessible au sein des concessions du groupe, l’abonnement sans engagement, ou avec un contrat de 36 mois, est proposé à partir de 14,90 euros mensuels. Il inclut notamment une réduction de 20 % sur les recharges effectuées sur le réseau Sowatt Solutions, une filiale du groupe, et une remise de 15 % chez CarGo, acteur de la location de courte et moyenne durée.

Il inclut également un service d’assistance assuré par Europ Assistance (via SAGA Services Plus), incluant le rachat de franchise jusqu’à 600 euros en cas de sinistre et des avantages dans les concessions du groupe (coupons de carrosserie, remises sur accessoires, pièces détachées, permutation de pneus, etc.).

Une offre digitale

La souscription est 100 % digitalisée, avec une activation rapide via signature électronique, et une carte d’abonnement dématérialisée est intégrable dans le portefeuille numérique du smartphone.

Cette offre inédite sur le marché s’appuie sur deux piliers stratégiques du groupe, Sowatt Solutions, qui exploite un réseau de plus de 80 stations de recharge rapide. La société annonce 22 000 clients et 25 000 sessions de recharge depuis janvier dernier et CarGo, réseau de 450 agences de location (10 000 véhicules).

En 2024, le groupe Jean Lain Mobilités a commercialisé 20 400 VN, 20 900 VO, enregistré 18 000 entrées en atelier par mois et réalisé 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires.