Le groupe Jean Lain Mobilités récompensé par Volkswagen pour ses actions en faveur de l'environnement

"La protection de l’environnement est un engagement fort de VGF et de ses réseaux, souligne Xavier Chardon, président du directoire de Volkswagen Group France. Nous sommes particulièrement fiers qu’un distributeur français soit le premier à être certifié Platine en Europe pour le programme GoTOZero Retail. Nous adressons nos sincères félicitations et nos remerciements à Jean-Michel Lain et à toute son équipe pour leur esprit pionnier".