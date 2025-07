Quand les petites sportives font leur grand retour en électrique

Peugeot e-208 GTi, Alpine A290 ou encore Volkswagen ID.2 GTI… Si elles avaient totalement disparu des radars en thermique, les petites sportives renaissent désormais en versions 100 % électriques. Les constructeurs européens les remettent au goût du jour, tout en restant fidèles à leur esprit d’origine. Voici notre sélection.

Avec le retour des petites sportives en électrique, les constructeurs européens se relancent dans une course à la puissance. ©DR

Elles avaient fait rêver des générations de passionnés de conduite sportive, avec leur poids plume, leur moteur nerveux et leur comportement joueur. On les pensait en voie d’extinction, voire même déjà disparues. Englouties par la mode des SUV familiaux et par la prolifération de nouvelles normes environnementales. Et pourtant, les petites sportives signent leur grand retour sur le marché français !

Seule différence, et pas des moindres. Celles-ci seront dorénavant toutes 100 % électriques. Fini le bruit d’échappements des Peugeot 205 GTI, Renault 5 Turbo et autres Volkswagen Golf GTI. Une nouvelle ère s’ouvre à l’heure de l’électrique. Si la technologie change, la volonté reste la même. Car ces bombinettes électriques peuvent se targuer d’afficher des performances dignes de véritables sportives, avec un 0 à 100 km/h expédié en à peine quelques secondes.

Alpine A290 : sportive nouvelle génération

Et c’est l’Alpine A290 qui a ouvert le bal en fin d’année 2024. Chantre de la sportivité depuis sa création en 1955, la marque au A fléché a entamé son virage 100 % électrique avec cette cousine de la R5 E-Tech. Elle en reprend d’ailleurs la base technique avec la plateforme AmpR Small, sans pour autant manquer de personnalité. Les hommes de Dieppe (76) se sont en effet attachés à lui donner son propre caractère et les changements sont nombreux.

Si le train avant a été revu en développant un nouveau berceau en aluminium ainsi que de nouveaux porte-fusées, les amortisseurs à butée hydraulique, les ressorts, les barres antiroulis sont aussi spécifiques, au même titre que les réglages du train arrière multibras. Le freinage a été redimensionné et accueille, à l’avant, les étriers de l'A110 dans des jantes de 19 pouces équipées d’enveloppes Michelin spécialement développées pour le modèle. Les voies sont ainsi plus larges de 60 mm.

Mais la personnalité de l’A290 passe également par une recherche de performances. Avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,4 s, les accélérations, bien réelles, sont assez linéaires, presque à l’image d’une mécanique thermique. Le bouton rouge OV sur le volant, pour Overtake, permet en plus d’avoir instantanément, pour un temps limité, toute la puissance.

Équipée du moteur de 180 ch et d’une batterie de 52 kWh, l’A290 peut afficher un rayon d’action jusqu’à 378 km selon le cycle WLTP, et cela baisse à 361 km pour la 220 ch. La gamme débute, hors bonus, à 38 700 euros pour la finition GT pour culminer à 44 700 euros pour la GTS. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’une version plus puissante, en quatre roues motrices, vienne rejoindre le catalogue en 2026.

Peugeot e-208 GTi : le retour d’un blason mythique

En marge de la course des 24 Heures du Mans 2025, Peugeot a officialisé le retour de la griffe GTi sur l’actuelle e-208, dont la commercialisation est prévue pour début 2026. Introduit il y a quarante ans sur la 205 GTi, le blason GTi a marqué l'histoire de Peugeot avec plusieurs modèles de série reconnus pour leurs performances et leurs qualités dynamiques, ainsi que l'histoire du sport automobile avec de nombreuses victoires, notamment en rallyes et rallyes-raids.

Comme toutes les GTi depuis quarante ans, cette nouvelle Peugeot e-208 GTi se distingue avant tout par sa posture sportive. Par rapport à l’actuelle e-208, la carrosserie a donc été abaissée de 30 mm, tandis que les arches de roues ont quant à elles été élargies. Un spoiler a également été ajouté au bas du pare-chocs avant, quand la face arrière embarque un diffuseur aérodynamique spécifique situé sous le pare-chocs.

Des grandes roues de 18 pouces, signées "Peugeot GTi", font aussi leur apparition et contribuent à renforcer ce look sportif. Leur structure perforée est par ailleurs un clin d'œil aux emblématiques roues "trouées" de la 205 GTi. Mais ici, le design sert également la performance puisque ces trous aident aussi à optimiser le refroidissement des freins.

En parlant de performances, la nouvelle e-208 GT peut se vanter d’être, à ce jour, l’un des modèles les plus puissants du segment B. Équipée du moteur électrique M4+ qui développe 280 ch et offre un couple de 345 Nm, elle peut ainsi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes, pour une vitesse maximale de 180 km/h. Pour ce qui est de son autonomie, sa batterie d’une capacité brute de 54 kWh lui permet de parcourir jusqu’à 350 km entre deux recharges.

Volkswagen ID.2 GTI : l’héritière de la première GTI

Dévoilée au salon de Francfort en 1975, la Golf GTI fut la première voiture à lancer cet engouement pour les petites citadines sportives. Un demi-siècle plus tard, à l’ère de l’électromobilité, Volkswagen pourrait perpétuer l’héritage des GTI avec sa future ID.2. Le constructeur allemand a en effet présenté, en septembre 2023, l’ID. GTI Concept, qui préfigure une future sportive compacte 100 % électrique.

En revanche, le "I" du sigle GTI signifie désormais "Intelligence" et non plus "Injection", comme c’était le cas pour ses aïeules. Si on ne connaît pour l’heure aucune caractéristique technique du futur modèle de série, on sait néanmoins qu’il reposera sur la plateforme MEB Entry et qu’il pourrait développer 226 ch. Une puissance que devrait aussi afficher sa cousine du groupe VW, la Cupra Raval, inspirée du concept car Urban Rebel, et dont la présentation interviendra à la fin de l’année 2025.

Lancia Ypsilon HF, Mini JCW E, Opel Corsa-e GSe…

Si le blason GTi fait son grand retour chez Peugeot sur la e-208, ses cousines de la galaxie Stellantis bénéficient également de déclinaisons plus sportives. D’abord du côté de chez Lancia, avec l’Ypsilon HF qui, comme la citadine au lion, développe 280 ch (couple 345 Nm), pour un 0 à 100 km/h réalisé en 5,6 secondes.

Suspension abaissée, voies élargies de 30 mm, passages de roues musclés, diffuseur arrière ou encore jantes de 18 pouces, la Lancia Ypsilon HF incarne l’ADN le plus sportif de la marque. Cette dernière arrivera sur la route après l’été 2025, pour un ticket d’entrée fixé à 42 400 euros.

Chez Opel, c’est la Corsa-e qui aura le droit à une version plus puissante. En 2022, la marque avait annoncé le retour du sigle "GSe", trois lettres à la connotation très forte pour le Blitz. La future Corsa-e GSe devrait alors sans grande surprise hériter de la mécanique des Peugeot e-208 GTi et Lancia Ypsilon HF.

Enfin, du côté de chez nos voisins anglais, la Mini Cooper E s’est également déclinée cette année en une motorisation John Cooper Works. Cette version 100 % électrique revendique jusqu’à 258 ch et passe de 0 à 100 km/h en seulement 5,9 secondes. Disposant d’une autonomie de 371 km, la Mini JCW E voit ses tarifs débuter à 42 350 euros.