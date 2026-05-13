Apave électrifie sa flotte avec pragmatisme

Chez Apave, le verdissement du parc automobile en est encore à ses débuts. Alors, lorsque Cécile Bosquet arrive au sein du groupe en juillet dernier, la nouvelle directrice flotte automobile, qui a par ailleurs été élue gestionnaire de flotte de l’année 2025 par notre rédaction, se donne pour mission d’accélérer l’électrification du parc de l’entreprise.

"Nous avons fait un travail estival collectif assez intense en interne, nous glisse Cécile Bosquet. Nous avons mobilisé toutes les équipes achats, RH, RSE et, bien sûr, les douze personnes qui travaillent sur la gestion de flotte automobile, afin de créer des synergies entre les différents départements. Mais le plus important était surtout d’embarquer les membres du top management dans cette électrification de la flotte automobile, afin qu’ils s’en imprègnent et qu’ils deviennent des ambassadeurs de cette transition."

L’entreprise spécialisée dans la maîtrise des risques, qui emploie près de 18 500 collaborateurs, opte alors pour une approche pragmatique. "Très rapidement, nous avons souhaité identifier les freins opérationnels que nous pourrions rencontrer lors de ce passage à l’électrique et ce, qu’ils soient liés à notre activité ou à notre organisation. Pour ce faire, j’ai donc mis en place des questionnaires internes afin de trouver des solutions pragmatiques à chaque obstacle auquel nous aurions pu être confrontés", témoigne Cécile Bosquet.

Une fois les différents freins identifiés, les premiers véhicules électriques ont donc pu être déployés. En revanche, hors de question d’imposer le passage à l’électrique aux salariés, l’électrification de la flotte de l’entreprise doit se faire uniquement sur la base du volontariat. "La transition vers l’électrique doit être réalisée via un accompagnement et beaucoup de pédagogie", insiste Cécile Bosquet.

"Les salariés du groupe Apave qui sont concernés par le renouvellement de leur véhicule de fonction et qui sont intéressés par l’électrique, ou juste curieux, peuvent donc s’inscrire à un webinaire. Ce dernier leur présente alors les différents véhicules qu’ils peuvent commander, tout en les initiant à la recharge d’une voiture électrique. À la suite de cela, nous avons eu beaucoup de retours, ce qui nous a donc permis de constituer une foire aux questions, accessible à l’ensemble de nos collaborateurs. Tous ces dispositifs et documents explicatifs restent d’ailleurs disponibles sur notre intranet, ce qui permet aux salariés de les consulter lorsqu’ils le souhaitent", précise la directrice flotte automobile du groupe Apave.

Pour encourager l’adoption de l’électrique, l’entreprise a également mis en place des essais de VE sur ses principales agences, afin que les collaborateurs puissent se familiariser avec leur conduite et les tester le temps d’une heure, d’une journée ou même d’un week‑end. "Nous nous sommes aussi appuyés sur les collaborateurs qui étaient déjà passés à l’électrique afin de récolter leur retour d’expérience", nous explique Cécile Bosquet.

"Le bon moment pour passer à l'électrique"

Fort d’une flotte d’environ 7 000 véhicules, composée à 70 % de VP et 30 % d’utilitaires, le groupe Apave a donc remanié sa car policy, en y ajoutant des modèles 100 % électriques. "Nous pensons que c’est le bon moment pour passer à l’électrique. Le réseau d’infrastructures de recharge s’est densifié et avec une seule carte de recharge, nous pouvons aujourd’hui nous recharger sur quasiment l’intégralité des bornes publiques. L’offre de véhicules électriques s’est aussi étoffée et leur autonomie a bien progressé", argumente la directrice flotte automobile d’Apave.

Le choix des modèles dans la car policy de l’entreprise s’est donc recentré autour des véhicules 100 % électriques à grande autonomie. "Nous travaillons beaucoup avec Renault, qui a pu nous garantir des délais de livraison assez réduits et qui nous accompagne également sur les webinaires. Nous proposons, par exemple, à nos collaborateurs la R5 E‑Tech et le Scenic E‑Tech, qui ont tous deux été élus respectivement Voiture de l’année en 2025 et 2024", détaille Cécile Bosquet.

En revanche, l’entreprise a aussi décidé d’y laisser le Renault Symbioz full hybrid pour les collaborateurs qui ne se sentent pas encore prêts à passer à l’électrique. Mais dans ce cas, les durées de location sont plus courtes (24 mois contre 48 mois pour les électriques), afin de garantir des taux de renouvellement élevés avec des modèles à batterie. À ce sujet, le groupe Apave a pour ambition de réaliser 80 % de ses renouvellements en véhicules électriques d’ici à 2030. L’entreprise semble être sur la bonne voie pour atteindre son objectif.

En septembre 2025, à la suite de l’élaboration de la nouvelle car policy, elle a pu livrer plus de 400 véhicules avant la fin de l’année, dont 45 % étaient des modèles 100 % électriques. "La réforme des avantages en nature et les participations très incitatives sur l’électrique ont d’ailleurs été un argumentaire supplémentaire pour adhérer à cette adoption", atteste la directrice flotte automobile du groupe Apave.

Qui poursuit : "Nos collaborateurs parcourent en moyenne 25 000 km par an. Ils passent donc beaucoup de temps dans leur voiture. Et les véhicules électriques offrent un très bon niveau de confort, avec notamment moins de vibrations, une boîte automatique et surtout un silence à bord que l’on ne peut retrouver dans une voiture thermique."

Une flotte pilote de vélos en complément

Cependant, pour s’engager dans la mobilité électrique, il ne suffit pas seulement de s’équiper de véhicules électrifiés. Le volet sur les dispositifs de recharge n’est pas à négliger. Et le groupe Apave l’a bien compris. En complément du déploiement de bornes sur ses différents sites, l’entreprise a également décidé d’accompagner ses employés dans la recharge à domicile.

"Nous mettons à disposition une borne de recharge de 6,9 kW au domicile de nos collaborateurs. Nous avons cependant fait le choix de rester propriétaires de la borne, ce qui nous permet de la réinstaller en cas de déménagement ou de départ du salarié. En complément, notamment pour ceux qui sont en copropriété, nous proposons aussi un câble connecté afin qu’ils puissent être remboursés de leur consommation. La prise renforcée est également une bonne alternative pour les collaborateurs qui roulent peu. Sur la partie câble connecté et prise renforcée, nous travaillons d’ailleurs avec Bump", souligne Cécile Bosquet.

Qui ajoute : "Il convient aussi d’accompagner les collaborateurs sur l’usage d’un véhicule électrique, afin d’éviter, par exemple, qu’un salarié ne reste branché toute une nuit sur une borne publique. La partie accompagnement n’est pas à négliger si nous souhaitons maîtriser le TCO de nos véhicules."

Enfin, en parallèle de cette stratégie d’électrification de la flotte de véhicules, le groupe Apave expérimente aussi le déploiement d’autres formes de mobilité. "Nous avons, par exemple, lancé conjointement à l’électrification de notre parc automobile, une flotte pilote de vélos à destination de nos collaborateurs. Il s’agit là d’un complément pour le dernier kilomètre, pour que nos salariés puissent se mouvoir plus facilement dans les agglomérations, mais aussi pour ceux qui ne sont pas éligibles au véhicule Apave", conclut Cécile Bosquet.