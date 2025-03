Renault 5 Turbo 3E : collector en approche !

Seulement produite en 1 980 exemplaires, la Renault 5 Turbo 3E s'annonce comme un futur collector. En plus de sa rareté, elle promet d'avoir du caractère avec ses deux moteurs électriques (540 ch) dans chacune des roues arrière. Les premières livraisons sont annoncées pour le printemps 2027.

Les premières livraisons de la Renault 5 Turbo 3E sont attendues pour le printemps 2027. ©Renault

Lors de la présentation du concept de R5 Turbo électrique au Mondial de Paris en 2022, beaucoup espéraient une concrétisation commerciale. Cette dernière est venue en décembre 2024 de la bouche de Luca de Meo, patron du groupe Renault.

Aujourd'hui, nous en savons un peu plus sur cette digne héritière de la R5 Turbo et notamment qu'elle ne sera produite qu'à 1 980 exemplaires, faisant écho à l'année de naissance de son aïeule. Toutes seront numérotées et il sera même possible, en payant, de choisir son numéro.

Un total à peine plus élevé que la R5 Turbo de 1980 qui n'a été produite qu'en 1 690 exemplaires (802 en 1980, 536 en 1981 et 352 en 1982), avant que la Turbo 2 ne prenne la relève et atteigne 3 167 exemplaires.

Le prix n'est pas encore connu, mais une chose est sûre, il n'y en aura pas pour tout le monde. Renault devrait ouvrir les réservations au printemps 2025 et donc annoncer un tarif qui pourra toutefois largement grimper, car Renault ouvre le modèle à une personnalisation totale. "Aucun modèle ne devrait être identique" pense Gilles Vidal, directeur du design de la marque.

Développée sur une plateforme inédite, Renault promet des performances proches d'une supercar. La Turbo 3E devrait développer 540 ch grâce à deux moteurs électriques déroulant chacun 272 ch (200 kW). Mais il s'agira de moteurs intégrés dans les roues arrière pour le plus grand bénéfice du comportement et de l’efficacité. Le couple s'annonce gargantuesque avec 4 800 Nm par moteur.

Cette R5 pas comme les autres embarquera une batterie NMC de 70 kWh lui permettant d'afficher une autonomie théorique d'environ 400 km. Mais l'auto étant plutôt taillée pour la performance, les ingénieurs ont surtout travaillé sur la décharge/recharge et l'exploitation maximale dans le cadre d'une utilisation intensive.

Ainsi, l'architecture en 800 V va permettre d'accepter une puissance de charge de 350 kW. De quoi passer de 15 à 80 % en 15 minutes. Utile pour une journée sur circuit. Le modèle a par ailleurs un chargeur embarqué de 11 kW.

La vitesse de pointe devrait atteindre 270 km/h et le 0 à 100 km/h devrait être abattu en moins de 3,5 s. La chasse aux kilos est le leitmotiv des ingénieurs qui visent 1 400 kg, avec une répartition des masses de 47/53. Aluminium, carbone et composites sont au programme. De quoi afficher un rapport poids-puissance de 2,7 kg/ch.

Le développement de cette R5, assuré par les ingénieurs d'Alpine, met finalement toute l'entreprise à contribution, avec notamment Ampere pour la partie électrique et plateforme, ou encore Mobilize pour la partie recharge et services. Un apprentissage qui rejaillira, à n'en pas douter, sur des productions moins exclusives. On peut ainsi imaginer que la technologie des moteurs-roues trouvera sa place sur des modèles au A fléché à l'avenir.

Comme son aïeule, cette Turbo 3E est une extrapolation de la R5 contemporaine. La filiation est claire, mais comme pour celle du début des années 1980, les pièces communes sont très rares. Le pare-brise, les rétroviseurs et les feux arrière entrent dans cette catégorie. "Nous devions oser aller aussi loin qu'à l'époque de la R5 Turbo" explique Gilles Vidal.

"Nous avons préservé l'exubérance et l'esprit de course des légendaires R5 Turbo et Turbo 2, tout en intégrant des technologies modernes et une aérodynamique optimisée pour l’ère électrique" poursuit le directeur du style.

Près de 30 cm plus large qu'une R5 E-Tech

Dans l'habitacle, des clins d'œil à l'histoire sont naturellement présents, notamment dans le design de l'instrumentation digitale, mais on retrouve aussi l'univers de la R5 E-Tech avec le double écran. Les sièges en carbone ne laissent aucun doute quant au caractère de la bête, alors que le levier de frein à main façon "drift" trône au centre de la console centrale.

Longue de 4,08 m, large de 2,03 m et haute de 1,38 m, la R5 Turbo 3E est spectaculaire. La largeur surtout impressionne avec une petite trentaine de centimètres de plus que la R5 normale (1,77 m).

"Avec Renault 5 Turbo 3E, la marque Renault démontre une fois de plus la passion et l’esprit d’audace et d’innovation qui l’habite depuis toujours, lance Fabrice Cambolive, patron de la marque au losange. Ce modèle exubérant et survolté promet les meilleures performances et les meilleures sensations dans seulement 4 mètres de long, c’est du jamais vu sur le marché. "

Cette R5 sera commercialisée en Europe mais aussi au Moyen-Orient, en Australie et au Japon. Des pays où les modèles Renault Sport ont toujours eu un bon accueil. À titre d'exemple, l'un des plus gros marchés de la dernière Megane RS était le Japon !

Dans le passé, il y a eu une sorte de trilogie avec la R5, la R5 Alpine et la R5 Turbo. L'histoire se répète donc avec la R5 E-Tech, l'Alpine A290 et la Turbo 3E. Mais pour que l'histoire soit parfaite, il manque encore l'engagement sportif !

Car la R5 Turbo a construit son succès et son aura sur les routes et circuits du monde. Victorieuse au rallye Monte-Carlo et au Tour de Corse en Championnat du monde des rallyes, elle a aussi remporté un nombre invraisemblable de championnats nationaux de rallyes et même brillé sur circuit, notamment en Superproduction. Il y eut même une variante quatre roues motrices (privée) en rallye-cross.

Il faut donc que Renault aille jusqu'au bout de l'histoire en offrant une carrière sportive à sa Turbo 3E. D'ailleurs, les premiers exemplaires seront livrés au printemps 2027, année où une nouvelle réglementation s'appliquera pour le championnat du monde des rallyes WRC. Le texte n'est pas encore complètement entériné, mais l'électrique pourrait y avoir sa place.

Il faudra alors trouver un nouveau Jean Ragnotti pour tenter de faire briller cette R5 autant que "Jeannot" l'a fait.