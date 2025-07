Le Groupement des agents Renault muscle son appui aux adhérents

En signant avec Exco, un réseau d’experts-comptables, d’audit et de conseil, le Groupement des agents Renault et Dacia (GAR) dote les adhérents de nouveaux moyens. Il est question au travers de ce partenariat de mieux accompagner la gestion des garages.

Les adhérents du Gar auront accès aux compétences d'Exco pour mieux piloter la vie de leur entreprise. ©Le Journal de l'Automobile

Le Groupement des agents Renault et Dacia (GAR) poursuit son œuvre de modernisation. L'organisation professionnelle a officialisé son accord avec Exco, le réseau d’experts-comptables, d’audit et de conseil, dans le but de proposer aux quelque 1 200 adhérents l'accès à un système d'accompagnement dans la gestion de leur entreprise.

La décision a été prise en raison des nombreuses mutations du marché qui impactent le quotidien des agents des marques Renault et Dacia. Exco interviendra sur des problématiques telles que l'optimisation de la performance, la supervision des phases de croissance et de consolidation, la préparation d'une cession ou, inversement, d'une création/reprise de fonds de commerce.

"Ce partenariat est une réponse concrète à une demande croissante de nos adhérents, commente Corinne Blanchot-Pinchon, secrétaire générale du Groupement des agents Renault. Il traduit notre volonté d’apporter des solutions fiables et personnalisées pour préparer l’avenir dans les meilleures conditions".

Dans les faits, Exco, qui fait valoir une solide réputation dans le secteur de l'automobile, mettra son réseau pluridisciplinaire à contribution. Précisons qu'Exco regroupe à ce jour 22 structures régionales qui fédèrent plus de 3 000 collaborateurs. Selon les termes de l'accord passé avec le GAR, la société fondée et présidée par Bruno Geeraert va détacher une équipe spécifique aux agents Renault et Dacia.