Renault se prépare au "coup de pouce" électrique pour affronter un marché automobile en baisse

Les chiffres du premier semestre 2025 ne sont pas encore connus mais, selon toute vraisemblance, le marché automobile français devrait poursuivre sa tendance avec une baisse de 8 % des immatriculations de voitures particulières neuves et une chute de 11 % des véhicules utilitaires.

"Le marché ne montre pas de signe de reprise", confirme Guillaume Sicard, directeur de Renault France, mais si l'on exclut les 50 000 dossiers issus du leasing social qui s'est déroulé sur le premier semestre 2024, nous estimons qu'en réalité, le marché des VP affiche une baisse plutôt proche de 4 %."

Dans ce contexte, la situation de Renault semble favorable. Et la marque au losange peut se vanter de rester un acteur majeur du marché. La marque prévoit une part de marché combinée VP et VU de près de 20 %, grâce à des modèles comme la Clio, qui conserve sa première place devant la Peugeot 208. La performance est d’autant plus marquante dans le segment du retail, où Renault, malgré l'absence de leasing social, affiche une légère augmentation de sa part de marché.

L'avantage en nature est un accélérateur de l'électrification

Cependant, la vraie dynamique semble se jouer dans le secteur de l’électrique. En 2025, les véhicules électriques représentent environ 17,5 % du marché, en légère hausse par rapport à l’an dernier, malgré l'offre de leasing social qui n’interviendra qu'à partir de septembre 2025.

La véritable bonne nouvelle vient des flottes d’entreprises, qui voient leur adoption de l’électrique grimper à 22-23 %, contre 10 % à la même période l'année précédente. Ce phénomène pourrait signaler une transition plus durable dans le temps, soutenue par un écosystème de plus en plus directif vers l'électrique.

La carte gagnante du full hybrid

"Les nouvelles règles pour le calcul des avantages en nature commencent à être intégrées et une fois le circuit de renouvellement des flottes enclenché, les clients passent à l'électrique", confirme Guillaume Sicard. Sur ce segment de l'électrique, Renault revendique 20 % de parts de marché, soit trois points de plus qu'en 2024. Et surtout dix points de plus que Peugeot et Citroën, selon le directeur de la marque au losange en France.

La complexité de la fiscalité française sur la clientèle des entreprises place désormais les constructeurs et leurs réseaux dans une posture d'éducateur avec des soirées dédiées aux nouvelles règles fiscales pour les chefs d'entreprises et les gestionnaires de flotte.

Belle surprise également pour le segment du full hybrid. Renault avance une part de marché de 40 %, en hausse de quatre points, loin devant Toyota (25 % de parts de marché). La Clio rafle la première place du podium devant le Symbioz qui "est le deuxième véhicule hybride le plus vendu en France", selon la marque.

"La voiture a trouvé un bel équilibre et nous arrivons à avoir un leadership, très largement, grâce à des choix très affirmés. Ce n'est pas un modèle évident mais les opportunités de business sont vraiment présentes", poursuit Guillaume Sicard.

Stratégie de prudence face au leasing social

Côté fiscalité, Renault se prépare également à la transformation du bonus en "coup de pouce" CEE dès le 1er juillet 2025. L'intégralité de ces nouvelles aides est désormais incorporée dans le poste vendeur du réseau, que ce soit pour les particuliers ou les sociétés. La marque a choisi Engie comme partenaire et assure un remboursement pour les distributeurs sous un mois si le dossier administratif est complet.

Le "coup de pouce CEE" qui remplace le bonus écologique, permet un soutien amélioré de 4 200 euros pour les ménages les plus modestes (contre 4 000 euros auparavant) et de 3 200 euros pour les plus hauts revenus, contre 2 300 euros jusqu'au 30 juin 2025.

Dans ce contexte, le lancement attendu de la Renault 5 Five de 90 ch dans quelques jours, et disponible à partir de 25 000 euros hors bonus, apparaîtra avec le tarif de 22 000, coup de pouce déduit. En parallèle, la nouvelle Twingo, commercialisée en 2026, pourrait aussi prendre une place centrale dans la stratégie de la marque, notamment grâce à l'introduction de la technologie de batterie LFP (lithium-fer-phosphate).

Dès la rentrée de septembre, Renault intégrera également le programme de leasing social avec la Renault 5, la Renault 4 et la Megane. Pas question pour autant de préempter des commandes comme le fait Stellantis.