Le dispositif CEE déjà proposé dans le réseau Renault

Depuis le 3 mars 2025, les clients Renault se voient proposer un petit coup de pouce supplémentaire pour l'achat d'une voiture électrique. Si cette prime est disponible pour toutes les marques, le réseau Renault est sans doute le premier à avoir mis en place l'intégralité du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) ouverts par le gouvernement à l'électrification des ventes.

"Après une semaine de formation pour les vendeurs, les premiers essais ont débuté dans les concessions de la marque depuis le début du mois de mars", nous confirme Guillaume Sicard, directeur commercial de Renault France.

Les démarches sont intégrées dans la commande

Pour le client, qu'il soit un particulier ou une entreprise, les démarches ont été simplifiées au maximum grâce à l'accord passé entre le constructeur et le fournisseur d'énergie Engie. Sans cette négociation, bénéficier d'un CEE pour un particulier aurait relevé du véritable parcours du combattant.

Car les certificats d’économie d’énergie proviennent d'une obligation pour les fournisseurs d'énergie de financer des actions en faveur de la transition énergétique, sous peine de sanctions. Ce sont ces derniers qui versent la prime. Renault se place donc entre le fournisseur, que l'on appelle "l'obligé" et les distributeurs. Tout comme Stellantis qui a finalisé un accord avec Engie, également.

"Nous avons négocié des masses de MWh Cumac (l'unité de mesure utilisée dans le système des CEE) avec Engie sur la base d'un prix de 7,20 euros", poursuit Guillaume Sicard. "Nous aurions pu trouver une meilleure offre, mais la fiabilité n'était pas garantie. L'intégration dans nos systèmes informatiques était bien plus complexe et les distributeurs subissaient des délais de remboursement plus longs. Avec le Groupement des concessionnaires Renault (GCR), nous avons préféré jouer la carte de la sécurité."

De fait, les développements informatiques ont été réalisés pour que l'offre apparaisse directement au niveau du poste vendeur en concession. Ce dernier n'a ensuite qu'à constituer le dossier administratif qui sera envoyé à Engie. Une fois le dossier validé par ce fournisseur d'énergie, ce dernier remboursera le concessionnaire sous 15 jours.

Le GCR, qui se félicite de cette collaboration, reconnaît un accord intéressant pour le réseau, qui percevra une commission en tant qu'intermédiaire.

Quel niveau d'aide pour l'achat d'un véhicule électrique avec les CEE ?