Leasing social 2026 : quels seront les ménages concernés ?

L’une des dernières zones d’ombre de l’édition 2026 du leasing social vient d’être levée par le gouvernement. Il s’agit des ménages éligibles. Le dispositif s’adressera, selon l’exécutif, "aux ménages modestes actifs des cinq premiers déciles de revenus". En somme comme en 2025.

Selon les indications communiquées par Bercy, cela concerne les personnes seules gagnant moins de 17 000 euros par an ou encore les couples avec deux enfants touchant autour de 50 000 euros.

25 % des offres à moins de 140 euros par mois

Le top départ de l’opération sera donné mi-juillet 2026 avec l’objectif de contribuer à la mise à la route de 50 000 voitures électriques. Une enveloppe de 401 millions d’euros y sera consacrée, contre 369 millions en 2025. Les aides pourront atteindre 9 500 euros, en fonction d'un certain nombre de critères.

Le gouvernement précise par ailleurs qu’au moins un quart des offres formulées par les concessionnaires ne devront pas dépasser une mensualité de 140 euros. Les premières propositions devront même être inférieures à 100 euros et ne pourront dépasser les 200 euros.

Dans un autre domaine, celui du soutien à l’achat d’une voiture électrique pour les gros rouleurs (aides-soignants, sages-femmes, infirmiers…), parcourant un minimum de 12 000 km par an, le gouvernement indique que le dispositif s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026.

50 000 VE supplémentaires pour les gros rouleurs

Les aides à l’achat pourront ici atteindre 7 700 euros pour un véhicule écoscoré dont la batterie est fabriquée en Europe. Les ménages éligibles seront ceux des 6e et 8e déciles de revenus, autrement dit ceux ne pouvant bénéficier du leasing social et qui dépendent de leur véhicule pour leur activité professionnelle.

Le gouvernement entend contribuer au financement de 50 000 véhicules électriques par ce biais. Il est précisé que les véhicules concernés par le dispositif devront être livrables au plus tard début septembre 2026.