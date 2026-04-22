Leasing social européen : le groupe politique S&D émet ses recommandations

Les résultats du leasing social ont traversé les frontières hexagonales. La question d’une mise en place à l’échelle européenne revient sur la table. Le parti politique européen des Socialistes et Démocrates (S&D) a organisé, le 21 avril 2026, un événement à Bruxelles baptisé "Taking the wheel on social leasing" (Prendre le volant du leasing social, ndlr). Une matinée au cours de laquelle le groupe politique européen a partagé sa vision du leasing social déployé à l’échelle de l'Europe. L’application du dispositif est une demande récurrente du S&D, qui le considère comme une "triple victoire", d’un point de vue écologique, social et de souveraineté.

Ainsi, le groupe propose la mise en commun d’une commande qui permettrait de mettre en location jusqu’à 10 millions de véhicules électriques entre 2027 et 2032. Selon les propos de Mohammed Chahim, vice-président du S&D, il faut également mettre en place l’intégration de critères "stricts de durabilité, de vie privée et de "Made in Europe" pour la production et l’utilisation de ces véhicules". La commande serait réalisée via une plateforme qui mutualiserait les demandes des pays membres de l’UE. Parmi les propositions du S&D, les contrats de location doivent durer plus de cinq ans.

Un focus sur les véhicules de petite taille et les ménages modestes

Les États européens définiraient eux-mêmes les contours du leasing social à une seule condition : que le dispositif privilégie les ménages modestes et les petits véhicules. "Le dispositif devrait se concentrer sur les personnes les plus touchées par la pauvreté liée aux transports, en particulier dans les zones mal desservies, et être soutenu par une infrastructure de recharge publique solide ainsi que par des directives claires pour les États membres", détaille Mohammed Chahim.

Pour mettre en place ce leasing social, le groupe recommande de passer par les outils de financement de l’UE, à l’image du mécanisme de préfinancement de l’ETS2 via la Banque européenne d’investissement, qui serait "la clé d’un déploiement rapide et équitable" selon le S&D dans son communiqué. Pour le moment, l’application d’un leasing social dans l’UE semble encore lointaine, n’ayant été évoquée par la Commission européenne qu’au mois de mai 2025.

Toutefois, à l’instar du S&D, d’autres acteurs soulignent les vertus d’un tel dispositif. À commencer par l’Association des constructeurs européens (ACEA) qui a publié un communiqué avec des recommandations à mettre en place le leasing social dans les pays. L’ACEA proposait, entre autres, d’inclure dans le dispositif les entreprises vulnérables et les véhicules électriques d’occasion.