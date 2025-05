L’ACEA dessine les contours d’un leasing social idéal

Dans un communiqué, l’association des constructeurs européens (ACEA) publie une série de recommandations pour permettre aux pays de l’Union européenne de mettre en place un leasing social optimal. Pour le lobby, le dispositif est "précieux et positif" pour soutenir la demande de véhicules électriques.

L'ACEA souhaite inclure les entreprises et les microentreprises dans le dispositif. ©AdobeStock-teksomolika

En France, le succès du leasing social a eu un écho significatif au niveau européen. L’association des constructeurs européens (ACEA) a ainsi publié un communiqué vantant les vertus d’un tel dispositif tout en proposant une batterie de recommandations pour les pays qui souhaitent le mettre en place.

"Les programmes de leasing social peuvent efficacement lever les obstacles tels que le coût élevé des véhicules. Ils offrent une alternative à une mobilité plus propre à ceux qui pourraient autrement en être exclus", précise le lobby dans son communiqué. L’ACEA souligne l’importance du dispositif, assurant qu’il doit être considéré comme un outil "précieux et positif" dans les mesures visant à soutenir la demande de VE.

Inclure les entreprises vulnérables et les véhicules d’occasion

À l’instar du dispositif français, l’ACEA insiste donc sur l’importance de cibler les ménages les plus fragiles pour mettre en place le leasing social, mais pas seulement. En effet, l’association souhaite aussi inclure les entreprises et les microentreprises qui doivent transitionner leur flotte en électrique. Elle suggère d’englober les véhicules légers et lourds pour les professionnels.

L'ACEA précise par ailleurs que les critères d’éligibilité doivent rester l’apanage des États membres dans l’objectif de "refléter au mieux sa situation sociale et économique locale". D’autre part, le lobby recommande aussi de mettre en place des "mécanismes bien définis" dans le leasing social pour les véhicules d’occasion électriques. Pour l’association, il s’agit d’une option "plus abordable pour les plus vulnérables".

Revoir le financement du leasing social

En parallèle, pour plus d’accessibilité sur une période plus longue, l’association préconise de "privilégier le soutien d’un pourcentage significatif du loyer mensuel" et de ne pas plafonner les prix. Par ailleurs, l’association réitère l’importance de mettre en place des "mécanisme de financement durable" pour garantir la longévité du dispositif "sans engendrer de charges budgétaires publiques excessives".

Le leasing devrait, selon le lobby, être inclus dans le Fonds social pour financer le dispositif. Mais il précise cependant l’importance "d’explorer d’autres instruments financiers". Toujours dans un souci d’améliorer l’accessibilité du dispositif, il est recommandé de "minimiser les obstacles bureaucratiques" pour ne pas rebuter les personnes et les entreprises les plus fragiles.

La France prépare l’édition 2025 de son leasing social

La France prépare la nouvelle édition de son leasing social qui devrait vraisemblablement faire son retour en septembre 2025. En France, le dispositif a permis à 50 000 ménages de bénéficier d’un véhicule électrique. Si l’état avait prévu 300 millions d’euros de budget en 2024, reste à savoir quel modèle de financement s'appliquera pour la nouvelle mouture.

"Mettre en place le leasing social est un peu complexe avec les CEE, mais nous allons y arriver. L'instrument des CEE fonctionne bien dans l’univers professionnel, mais reste compliqué pour les particuliers. Pour cette raison, cela prendra un peu plus de temps", assurait Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, dans son interview accordée au Journal de l’Automobile.