Flexis change d'emblème et amorce le renouvellement de son identité visuelle

L’entreprise spécialisée dans les véhicules utilitaires électriques urbains dévoile son nouvel emblème, premier élément de son identité visuelle. Celui-ci sera désormais présent à l’avant et à l’arrière des modèles de la gamme Flexis.

L’entreprise spécialisée dans les véhicules utilitaires électriques adopte un nouvel emblème, prémices de sa future identité visuelle. ©Flexis

Flexis prend déjà une cure de jouvence esthétique. L’entreprise spécialisée dans les véhicules utilitaires électriques, lancée en 2024 par les groupes Renault, Volvo et CMA-CGM, adopte un nouvel emblème, prémices de sa future identité visuelle. L'emblème sera arboré à l’avant et à l'arrière des véhicules de la gamme Flexis.

Selon l’entreprise, il représente "la vue d’un réseau logistique où fourgonnettes électriques connectées, services numériques, conducteurs et opérateurs logistiques travaillent ensemble et rendent le transport urbain plus propre".

"Nous avons pour ambition de révolutionner la logistique urbaine en identifiant et en répondant aux besoins uniques, que ce soit en matière de données, de scalabilité et de gestion de flotte, des acteurs de la logistique et de la livraison, souligne Philippe Divry, PDG de Flexis.

L’entreprise a voulu un nouvel emblème pour incarner sa vision de la "logistique positive pour la ville" et son ADN. En ce sens, le symbole est censé refléter la cohabitation entre les véhicules Flexis, les villes où ils sont présents et l’expérience des conducteurs.



Plus de détails au deuxième semestre 2025

Selon Louis Morasse, designer en chef responsable de la flotte du jeune constructeur, cette nouvelle identité de marque se concentre sur une signature visuelle représentant "la flexibilité, l’adaptabilité et l’esprit d’innovation de la flotte".

L’emblème est le premier élément révélé de l’identité visuelle des fourgonnettes Flexis. Les noms des véhicules et les caractéristiques embarquées se dévoileront au public au deuxième semestre 2025.

Flexis est entré depuis janvier 2025 dans sa phase d’industrialisation et de précommercialisation de ses VU électriques conçus pour répondre aux besoins urbains. Des véhicules connectés qui s'appuient sur "des technologies embarquées" selon l’entreprise.

À ce jour, Flexis compte 20 lettres d’intention signées par des prestataires logistiques "de premier plan" à l’échelle européenne. Parmi eux : Colis Privé et GLS France, DB Schenker et Buskow Logistics GmbH, une entreprise de logistique indépendante près de Berlin.

Au-delà des véhicules, l'entreprise développe une gamme de logiciels et de solutions connectées, déjà testée dans les systèmes d'exploitation des clients. Elle inclut les économies d'énergie et une optimisation opérationnelle.