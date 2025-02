La gamme Flexis sera distribuée à compter de 2026 par Renault Trucks. Le constructeur ajoutera ainsi trois véhicules utilitaires légers 100 % électriques à son catalogue.

Les trois utilitaires de Flexis seront commercialisés par Renault Trucks à partir de 2026. ©Renault Trucks

Renault Trucks va étoffer sa gamme de véhicules utilitaires légers électriques en 2026 grâce à Flexis. Les trois modèles récemment présentés par la coentreprise de Renault, Volvo Group et CMA CGM seront commercialisés à compter de 2026 par le constructeur de poids lourds détenu lui aussi par le groupe Volvo.

À la différence de Renault, qui distribuera également ces nouveaux produits, Renault Trucks n’a pas communiqué les noms sous lesquels ils intégreront son catalogue. Rappelons qu’il s’agit d’un fourgon spécialement conçu pour la livraison urbaine, d’un châssis-cabine modulaire et d’un fourgon à plancher plat.

Renault Trucks disposera alors d’une gamme électrique parmi les plus complètes du marché. Le constructeur propose d’ores et déjà les Master et Trafic E-Tech, les poids lourds E-Tech D, D Wide, T et C (de 16 à 50 tonnes), ainsi que les vélos cargos Kleuster. Une gamme commercialisée à l’échelle européenne, par le biais de 1 500 points de vente et de service.