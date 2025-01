Trois modèles électriques composeront la gamme de Flexis à compter de mi-2026, date de leur entrée en production dans l’usine Renault de Sandouville (76). Un fourgon, un châssis-cabine et un véhicule dédié à la livraison urbaine sont au programme.

Flexis dévoile une gamme complète composée de trois utilitaires électriques. ©Journal de l'Automobile

Flexis avait réussi son coup en septembre dernier en dévoilant, à l’occasion du salon IAA de Hanovre, en Allemagne, une descendante de l’Estafette de Renault sous forme de concept. Une première étape dans la jeune existence de cette entreprise codétenue par les groupes Renault, Volvo et CMA CGM.

Place à présent au niveau supérieur, aux éléments plus concrets. Flexis vient de dévoiler la gamme complète qui composera son catalogue mi-2026, date d’entrée en production des premiers exemplaires dans l’usine Renault de Sandouville (76).

Proches des versions de série

Trois modèles exclusivement électriques sont au programme. Un fourgon classique, une déclinaison châssis-cabine et la fameuse héritière de l’Estafette, mais dans sa version quasi définitive. Les véhicules qui viennent d’être présentés sont fidèles à 95 % aux versions de série qui arpenteront les routes européennes d’ici 18 mois.

Avec le Step-in Van, présenté comme le "véhicule phare de Flexis", le but est donc d’apporter un produit sur mesure pour les acteurs de la livraison urbaine. Cette Estafette des temps modernes culmine à 2,60 m de hauteur, ce qui permet aux chauffeurs-livreurs de circuler debout à bord (1,90 m de haut).

La cabine communique avec l’espace de chargement, via une porte coulissante. Il n’est ainsi plus utile de sortir du véhicule pour aller chercher un colis. Une fois ce dernier en main, le chauffeur-livreur peut s’extraire du véhicule par l’arrière, une fois la porte rideau ouverte, et se rendre chez le client.

Vient ensuite le Panel Van, un fourgon tôlé plus classique. Décliné en deux longueurs, il offre jusqu’à 1,2 tonne de charge utile et de 2,50 à 4 m de longueur de chargement. Sa hauteur est limitée à 1,90 m pour pouvoir accéder aux parkings souterrains. Pour ce produit, Flexis annonce une autonomie maximale de 460 km.

Plateforme SDV d'Ampere

Le troisième et dernier produit, le Cargo Van, est la déclinaison châssis-cabine du Panel Van. Il conserve la même partie avant, mais peut accueillir toutes les conversions habituelles comme une benne, une cellule frigorifique ou une caisse grand volume. La charge utile atteint ici 1 500 kg.

Ces trois produits ont quantité d’éléments communs. Ils reposent sur la même plateforme "Software Designed Vehicle" (SDV) développée par Ampere avec de grands noms de la Tech comme Google, Qualcomm ou Valeo.

"Nos véhicules sont de véritables ordinateurs sur roues, commente Philippe Divry, le président de Flexis. Nous pourrons proposer une multitude de services connectés à nos clients, certains en lien avec leurs outils télématiques existants, ou d’autres qui n’existent pas encore à ce jour."

Surtout, cette plateforme fonctionne en 800 volts. Un choix technologique fort, unique sur le marché de l’utilitaire. Cela se traduit par une recharge très rapide, de l’ordre de 20 minutes pour un plein à 80 %, par la présence de la technologie V2X (vehicle-to-everything) et une bonne autonomie au regard de la taille des batteries.

Deux technologies de batteries

Flexis prévoit de proposer deux technologies de batteries, LFP (lithium-fer-phosphate) et NMC (nickel-manganèse-cobalt). La première offre une meilleure autonomie, la seconde permet d’avoir des tarifs plus attractifs. Les capacités ne sont pas communiquées à ce stade.

Un autre point commun à toute la gamme est le cockpit composé de deux écrans, un combiné d’instruments de dix pouces et un écran central de douze pouces. Flexis assure s’être inspiré plus largement du monde du VP pour ce qui touche à la qualité perçue, à l’insonorisation et au confort.

Dernières précisions techniques : les trois véhicules bénéficient d’un moteur électrique placé sur l’essieu arrière, libérant ainsi toute la place au niveau du compartiment avant. Cela se traduit par un porte-à-faux ultracourt et un rayon de braquage digne d’une Clio (10,3 m). Cette architecture permet aussi d’avoir une longueur moindre de 25 cm par rapport à un équivalent thermique.

Flexis s’attèle en parallèle à développer les débouchés commerciaux. L’entreprise vendra en direct ses produits, mais le gros des volumes devrait se faire via les réseaux Renault et Renault Trucks. Des réseaux qui assureront également l’après-vente.

15 000 commandes

À ce jour, Flexis travaille surtout à ses propres débouchés. "Dix lettres d’intention ont été signées avec des prestataires de logistique urbaine comme Colis Privé en France, Hived au Royaume-Uni ou DB Schenker en Allemagne", assure Philippe Divry. Ce qui représente un volume potentiel de 15 000 véhicules sur trois ans.

Des engagements qui illustrent la dimension européenne voulue d’emblée par Flexis, qui ne s’interdit pas d’attaquer d’autres marchés dans un second temps, comme l’Amérique du Nord. "Nos véhicules ont été conçus pour être conformes à tous les marchés internationaux", confie Philippe Divry.

L’heure n’est pas encore à cette expansion. Pour l’instant, l’entreprise travaille encore au développement de ses produits, notamment de l’architecture électronique. Flexis a déjà investi 350 millions d’euros sur le milliard à sa disposition. Une phase de test capitale en vue de la prochaine commercialisation, qui va nécessiter de nouvelles embauches. L’effectif de 100 personnes passera à 200 fin 2025.