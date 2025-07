Faurie accueille Seat et Cupra dans sa nouvelle concession VW de Dax

La nouvelle concession Volkswagen-Audi du groupe Faurie à Dax (40) accueille maintenant Seat et Cupra. Le distributeur avait déjà regroupé les marques VW sur son site d'Agen (47).

La nouvelle concession VW de Dax (40) du groupe Faurie accueille également Seat et Cupra. ©Groupe Faurie

La concession Volkswagen du groupe Faurie à Dax (40) a fait peau neuve. Les clients peuvent ainsi, depuis le 28 mars 2025, retrouver sur ce nouveau site les marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Audi mais aussi Seat et Cupra.

Les deux marques espagnoles pouvaient seulement compter sur un point après-vente et l'activité occasion jusqu'à présent. Ce regroupement de marques n'est pas une première pour Faurie qui a fait de même à Agen (47).

Le distributeur voit dans ce regroupement une façon "d'élargir le portefeuille client tout en renforçant la présence du groupe Faurie sur l'ensemble des segments de la mobilité pour proposer des solutions adaptées à chaque client, quel que soit son besoin de véhicule."

De plus, la concession propose six bornes de recharge, deux côté Audi et quatre côté VW/Seat/Cupra et s'appuie sur une équipe de 30 collaborateurs.

Rappelons que le groupe Faurie compte 65 points de vente dans un large quart sud-ouest et emploie 1 600 personnes.