En attendant le Q9, Audi présente la troisième génération de son Q7

Audi a levé le voile sur son nouveau Q7. La troisième génération du grand SUV familial sera d’abord disponible avec une motorisation V6 diesel microhybride de 299 ch, commercialisée à partir de 99 150 euros, hors malus CO2. Les premiers exemplaires arriveront en concessions en octobre 2026.

Attendu dans les concessions françaises en octobre prochain, le nouvel Audi Q7 ne sera, dans un premier temps, disponible qu'en motorisation diesel microhybride, vendue à partir de 99 150 euros, hors malus. ©Audi

Lancé en 2005, l’Audi Q7 a pendant longtemps incarné le sommet de la gamme des SUV du constructeur allemand. Une position qu’il s’apprête à céder au futur Q9, dont la présentation est prévue pour le 29 juillet 2026.

Mais Audi ne compte pas pour autant délaisser son SUV familial, la marque venant tout juste de lever le voile sur la troisième génération du modèle. Attendu dans les concessions françaises en octobre 2026, ce nouvel opus du Q7 sera disponible à la commande dès le mois de juin.

Cinq, six ou sept places

Malgré l’arrivée imminente de son nouveau et futur grand frère, le Q9, la troisième génération du Q7 ne fait aucun compromis sur ses dimensions. Le SUV familial mesure en effet 5,06 m de long, 2,01 m de large et 1,76 m de haut, des proportions qui bénéficient directement à l’habitabilité à bord.

Côté design, le nouveau Q7 reprend sans surprise les nouveaux codes stylistiques de la marque aux anneaux. Sa face avant se montre toutefois plus imposante, avec un capot rehaussé et une calandre Singleframe élargie. À l’arrière, il adopte un bandeau lumineux, propre aux dernières productions d’Audi, ainsi que des optiques très affinées rappelant celles de l’A6.

En ce qui concerne l’habitacle, Audi a soigné la présentation intérieure de son modèle. Sur la planche de bord et la console centrale, on relève la présence de matériaux de bonne facture, auxquels s’ajoutent deux écrans dont les dimensions n’ont en revanche pas encore été communiquées. Le premier est une dalle incurvée destinée à l’instrumentation numérique et au système d’infodivertissement, tandis que le second est réservé au passager et sera livré de série.

Le troisième opus du Q7 offre également un espace généreux à ses occupants. Proposé de série en version cinq places, le SUV sera pour la première fois disponible en configuration six places, avec deux sièges individuels en option sur les deuxième et troisième rangées. La version sept places, très appréciée, reste également disponible en option. Selon la configuration choisie, le SUV offre un volume de coffre allant de 581 à 670 l, voire même jusqu'à 2 075 l une fois la deuxième rangée de sièges rabattue.

Une seule motorisation au lancement

À son lancement, le nouvel Audi Q7 ne sera proposé qu’avec une motorisation V6 TDI microhybride développant 299 ch et 630 Nm de couple. Inauguré par l’A6, ce moteur V6 turbodiesel de trois litres est doté d'un compresseur électrique assurant une réponse immédiate à l'accélérateur. Au premier trimestre 2027, sa gamme sera d’ailleurs complétée par l'introduction de deux motorisations hybrides rechargeables de 395 ch et 490 ch.

Toujours produite dans l’usine de Bratislava, en Slovaquie, la troisième génération de l’Audi Q7 sera commercialisée en France en deux niveaux de finition : S line et Avus. Elle affiche un ticket d’entrée relativement salé, fixé à 99 150 euros, auquel il faudra également ajouter le malus CO2 de 80 000 euros…