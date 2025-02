Faurie rassemble ses marques du groupe Volkswagen près d'Agen

Le groupe présidé par Marc Faurie renforce sa présence dans le Lot-et-Garonne avec une nouvelle affaire à Boé (47). Il commercialisera toutes les marques du constructeur Volkswagen, y compris Seat et Cupra qui intégreront le site en mai 2025.

La concession Audi à Agen (47), détenue par le groupe Faurie, rejoint les autres points de vente du groupe Volkswagen. ©Groupe Faurie

Le groupe Faurie poursuit son expansion près d'Agen (47) en regroupant ses marques Volkswagen, Audi et Skoda sur un même site. Situé à Boé, commune qui rassemble une très grande partie de la distribution automobile locale, cette initiative vise à améliorer le service client et à créer des synergies, notamment en après-vente et sur le véhicule d'occasion.

Ainsi, la concession Audi, dirigée par Guillaume Ducel, s'installe dans ces nouveaux locaux et est équipée de six bornes de recharge, dont une de 60 kW. Elle rejoint ainsi les points de vente Volkswagen et Skoda du groupe.

La concession commercialise 1 000 véhicules neufs, 500 véhicules d'occasion et emploie actuellement 40 collaborateurs. Le chiffre d'affaires s'élève à 52 millions d'euros. À court terme, le point de vente compte recruter neuf personnes supplémantaires. En mai 2025, le site accueillera en plus les marques Seat et Cupra, avec l'ambition de vendre 150 véhicules neufs dans l'année.

Le groupe Faurie, présidé par Marc Faurie, distribue à travers ses 60 concessions et sites annexes les marques Renault, Dacia, Alpine, Opel, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra, MG Motor, Suzuki, Ligier, Chatenet, Piaggio Commercial, Renault Trucks, Kleuster et Iveco Bus. Présent sur un large quart sud-ouest, il emploie plus de 1 600 collaborateurs.