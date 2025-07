Le groupe Volkswagen augmente considérablement ses ventes de véhicules électriques dans le monde

Le constructeur allemand annonce avoir livré près de 50 % de véhicules à batterie en plus dans le monde au premier semestre 2025. Une croissance particulièrement marquée en Europe où les modèles électriques du groupe Volkswagen ont augmenté de 90 %.

L'ID.4 et l'ID5 sont les modèles à batterie du groupe les plus livrés au cours du premier semestre 2025. ©Volkswagen

La transition vers l’électrique semble être en bon chemin pour le groupe Volkswagen. Le constructeur allemand voit ses ventes de véhicules à batterie augmenter de 47 % au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024 avec 465 500 BEV livrés dans le monde à la fin du mois de juin 2025. La part mondiale de BEV est ainsi passée à 11 % en 2025, contre 7 % en 2024.

La plus forte croissance a été enregistrée en Europe avec une hausse impressionnante de 89 % des immatriculations de modèles à batterie. Dans cette zone géographique, le groupe Volkswagen assure prendre la tête du marché des véhicules entièrement électriques avec une part de marché avoisinant les 28 %.

"Un véhicule sur cinq que nous avons livré en Europe occidentale est désormais purement électrique. Les commandes se développent également de manière dynamique : elles ont augmenté de plus de 60 %", s’enthousiasme Marco Schubert, membre du comité exécutif en charge des ventes du groupe.

Des BEV en croissance dans le monde, sauf en Chine

Ailleurs dans le monde, les livraisons américaines de BEV se sont hissées de 24 %. Toutefois, le groupe Volkswagen sous-performe en Chine et enregistre une baisse de ses immatriculations de BEV de 34 %, due à la rude concurrence avec les acteurs locaux qui se livrent actuellement une guerre des prix sans merci.

Dans les détails, ce sont les modèles entièrement électriques de la marque de Wolfsburg qui ont été les plus vendus, notamment les Volkswagen ID.4/ID.5 (84 900 unités au premier semestre 2025) et l’ID.3 (60 700 exemplaires vendus au premier semestre). Ils sont suivis de l’Audi Q4 e-tron avec 44 600 véhicules ou encore de la Skoda Enyaq (38 700 unités vendues lors des six premiers mois).

Des livraisons mondiales en légère hausse

Toutes motorisations confondues, à l’échelle mondiale, le constructeur allemand enregistre une hausse de ses livraisons de 1,3 % par rapport à la même période en 2024. Ainsi, 4,41 millions de véhicules des marques du groupe ont été immatriculés durant les six premiers mois de l’année.

Le constructeur voit sa plus forte progression en Amérique du Sud avec une hausse des véhicules mis à la route s'accroître de 18 %. L’Europe centrale et orientale représente la deuxième performance du groupe avec une hausse de 9 %. Toutefois, en Chine et en Amérique du Nord, les immatriculations chutent respectivement de 2 % et 7 %.

En matière de commandes, l’Europe de l’Ouest enregistre une augmentation de 19 % au premier semestre. Le groupe explique cette croissance par "l’arrivée de nouveaux modèles populaires". Le constructeur cite notamment le Volkswagen ID.7 Tourer, la Cupra Terramar, la Skoda Elroq, l’Audi Q6 e-tron et la Porsche 911. Concernant les BEV, le groupe enregistre une croissance de 62 % des commandes.