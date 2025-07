Véhicules hybrides rechargeables : quelles marques font la course en tête ?

Alors que les constructeurs ne cessent d'investir dans cette technologie, cette dernière connaît un net repli à cause de la fiscalité. En six mois, les hybrides rechargeables ont reculé de 33,3 %. Volkswagen règne en maître, mais un invité surprise s'est glissé dans le classement des 10 premiers modèles PHEV vendus en France.

Le Volkswagen Tiguan est le véhicule hybride rechargeable le plus vendu en France depuis le début de l'année 2025. ©Volkswagen

Avec la nouvelle fiscalité mise en place, les hybrides rechargeables connaissent une profonde dépression depuis début 2025. Leurs immatriculations ont reculé de 33,3 % sur les six premiers mois de l'année pour ne représenter que 49 149 véhicules, soit une part de marché de 5,8 %, pas très éloignée de celle du diesel qui est de 4,9 % (41 490).

Mais la grande différence avec ce carburant, c'est que les hybrides rechargeables représentent une partie non négligeable des nouveautés alors que l'offre sur le diesel se réduit comme peau de chagrin. En outre, les constructeurs proposent désormais des véhicules dont l'autonomie en 100 % électrique dépasse les 100 km et avec des consommations en forte baisse. Bref, cette technologie, que beaucoup considèrent comme transitoire, permet néanmoins, lorsqu'elle est bien utilisée, de baisser significativement les émissions de CO2 quotidiennes.

Groupe Volkswagen n° 1

Dans ce classement, on retrouve aux cinq premières places uniquement des marques allemandes, dont trois du groupe Volkswagen. La raison ? Les constructeurs allemands ont largement investi dans cette technologie et proposent des véhicules affichant les meilleures autonomies. Surtout, ce sont des véhicules de marques premium, choisis par les entreprises. Ce canal reste encore – relativement – friand des hybrides rechargeables, une alternative pour leurs cadres ou leurs commerciaux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas rouler en électrique.

C'est notamment le cas de Volkswagen qui promet sur ces récents modèles (Golf, Tiguan, etc.) une autonomie de 120 km. Résultat, les ventes ont doublé et la marque allemande se hisse donc à la première place avec 6 987 unités. Elle est suivie d'assez près par BMW. Les PHEV ont représenté 6 806 unités, en baisse néanmoins de 12,7 %. À noter que cette énergie représente pas loin d'une vente sur quatre chez le Bavarois (22,9 %), contre 12,3 % chez VW.

La pénétration des PHEV chez Mercedes-Benz est même encore plus importante, car avec 6 004 immatriculations, elle couvre 29,5 % du mix énergétique. Il faut dire que la marque est la seule à proposer de l'hybride rechargeable diesel, l'arme redoutable pour tous les gros rouleurs. En revanche, les immatriculations dévissent de 50 %.

Peugeot loin derrière

En quatrième et cinquième position, on revient au sein du groupe Volkswagen avec Cupra (5 368 ; +14,7%) et Audi (3 307 ; - 58,7%). La première marque française, Peugeot, figure à la sixième place avec seulement 3 214 immatriculations, en chute de 63,1 %. Surtout, cela ne représente que 2,6 % de son mix alors que le constructeur a toujours présenté l'hybridation rechargeable comme une alternative au diesel. En outre, il n'arrive même pas à classer un modèle dans le top 10.

À noter que dans le classement des dix premiers modèles PHEV se trouvent deux marques chinoises, BYD (1 778 ; NS) et MG (1 266 ; +110 %), à égalité pour cette dernière marque avec Renault. Des performances intéressantes d'autant plus que les chinois sont arrivés sur le marché avec des modèles uniquement électriques. BYD place même son Seal U DM-i dans le top 10 des modèles PHEV les plus immatriculés en France.

Les 20 marques qui ont vendu le plus de véhicules hybrides rechargeables sur les six premiers mois de 2025

Marque Volume Part Var. VOLKSWAGEN 6 987 12,3 % 124 % BMW 6 806 22,9 % -12,7 % MERCEDES 6 004 29,5 % -50 % CUPRA 5 368 47,2% 14,7 % AUDI 3 307 14,2 % -58,7 % PEUGEOT 3 214 2,6 % -63,1 % TOYOTA 2 747 4,7 % 29,6 % DS 1 801 23 % -60,8 % BYD 1 778 31,5 % NS M.G. 1 266 9,7 % 110 % RENAULT 1 266 0,8 % NS VOLVO 1 160 21,5 % -66,5 % HYUNDAI 1 112 5,3 % 14,4 % SKODA 1 014 4,1 % 157,4 % FORD 827 4 % -8,9 % KIA 734 4,4 % -68,1 % CITROEN 622 1 % -75,3 % LEXUS 591 18,2% -41,7 % LYNK & CO 586 96,7 % 34,4 % PORSCHE 418 21,5 % -83,2 %

source : AAA Data

Top 10 des modèles hybrides rechargeables vendus sur les six premiers mois de 2025

Modèle Volume Progression Part de marché 1 Volkswagen Tiguan 4 537 NS 0,5 % 2 Cupra Formentor 2 739 -33,6 % 0,3 % 3 BMW X3 2 265 36 % 0,3 % 4 BMW X1 2 248 -14,7 % 0,3 % 5 Mercedes-Benz GLA 2 058 -27,7 % 0,2 % 6 Toyota C-HR 1 865 NS 0,2 % 7 Volkswagen Golf 1 782 200 % 0,2 % 8 BYD Seal U 1 778 NS 0,2 % 9 Audi A3 1 695 -17,6 % 0,2 % 10 Cupra Terramar 1 467 NS 0,2 %

source AAA Data