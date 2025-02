Cupra étend son réseau en France

Dans un contexte très positif, la jeune marque espagnole poursuit le développement de son réseau en ouvrant 23 Cupra Garages en 2025. Une stratégie qui permet d'installer encore plus l'image spécifique de Cupra dans le réseau.

En 2025, Cupra compte ouvrir 23 nouveaux Cupra Garages. ©Cupra

Pour accompagner une croissance de 17,4 % en 2024, soit 17 634 immatriculations, Cupra poursuit le développement de son réseau avec l'arrivée en 2025 de 23 nouveaux Cupra Garages. D'ici la fin de l'année, 138 points de vente arboreront donc les standards de la marque espagnole, seulement sept ans après sa création.

"Après les corners Cupra dans les concessions Seat, nous poursuivons le développement de la marque afin de lui offrir une meilleure visibilité et une plus grande capillarité", présente Pedro Fondevilla, directeur général de Cupra France.

Sur les 23 nouveaux Cupra Garages qui ouvriront en 2025, 90 % des points de vente disposent déjà de la marque, mais 10 % seront des nouvelles adresses. "Pour ces dernières, nous nous appuyons sur les investisseurs distribuant déjà des marques du groupe Volkswagen, mais qui n'avaient pas jusqu'à présent le panneau Cupra."

Une progression de 17 %

Ces ouvertures passent par des aménagements de showroom, mais également par la création ex nihilo de concessions, comme c'est le cas pour le groupe Scala à Perpignan (66).

"Avec une progression de 17 % de nos livraisons à fin 2024 par rapport à 2023, Cupra est plus en forme que jamais en France, insiste Pedro Fondevilla. C’est une performance record qui justifie de disposer d’un réseau de distribution fort à l’image de son positionnement. Cette transformation nous permet d’accueillir nos clients dans l’environnement Cupra et de garantir une expérience complète de bout en bout avec notamment le soutien de nos Cupra masters (...)."

Une rentabilité de 1,2 %

À terme, le réseau compte atteindre les 145 points de vente d'ici la fin de l'année prochaine, "un nombre qui nous permettra de bénéficier d'une excellente capillarité tout en gardant de la rentabilité pour notre réseau", précise Pedro Fondevilla.

Une rentabilité d'ailleurs qui a été correcte en 2024. "Nous n'avons pas encore les chiffres officiels, mais pour le réseau Seat et Cupra, la rentabilité sera en moyenne de 1,2 %", indique le dirigeant. Un taux qui revient à celui des années 2021 et 2022, celui de l'année dernière avait été dégradé à 0,9 %.

Une part de marché de 1,5 % par marque

En 2025, Cupra ambitionne une part de marché de 1,5 % contre 1 % en 2024. "Pour les deux marques, nous prévoyons de vendre 44 000 véhicules, dont 25 000 Cupra", présente Pedro Fondevilla.

Pour y arriver, Cupra s'appuie sur une gamme la plus jeune du marché, avec notamment l'arrivée des nouveaux Terramar et Tavascan, tandis que Seat bénéficiera, mais seulement à la fin de l'année, d'un restylage profond pour l'Ibiza et l'Arona.

"Sur les canaux de distribution, les deux marques sont complémentaires, poursuit Pedro Fondevilla-Martinez. Cupra réalise 60 % de ses immatriculations auprès d'une clientèle BtoB tandis que Seat, qui commercialise essentiellement des modèles du segment B, a pour clientèle principale, les particuliers. L'autre particularité de Cupra est d'avoir une clientèle la plus jeune du marché, à savoir 47 ans." Une particularité que détenait jusqu'à l'année dernière... Seat !