Rentabilité réseaux 2024 : un bilan positif pour les marques du groupe Volkswagen

Volkswagen : l’offensive produits a porté ses fruits

En 2024, la marque Volkswagen a enregistré une rentabilité de 1 %. Cette dernière a essentiellement été portée par le véhi­cule neuf, ainsi que par l’activité pièces de rechange. Grâce à un plan produits très dynamique, les volumes VN ont, par ailleurs, compensé le recul en termes de VO.

Cependant, la marque allemande a tout de même identifié quelques entraves. "Les charges financières ont continué de diminuer le résultat du réseau. Un autre obstacle constaté est le retour à la normale de la performance VO d’avant la Covid qui avait joué un rôle essentiel lorsque les performances étaient plus difficiles sur le VN, en raison de pénurie de composants notamment", sou­ligne Dorothée Bonassies, directrice de la marque Volkswa­gen en France. Avant d’ajouter que la rentabilité du réseau de Volkswagen en 2025 restait "au cœur de ses préoccupations".

Seat-Cupra : Cupra booste la rentabilité des marques espagnoles

Seat et Cupra ont résisté aux turpitudes de leur maison mère. Sans donner de précisions, Pedro Fondevilla, direc­teur général des deux marques sœurs en France, assure que la rentabilité se situe au‑dessus de 1 % et figure "parmi les meilleures du groupe Volkswagen". Si Seat représente le gros des ventes avec 22 363 unités vendues (+25,1 %), le direc­teur de la marque met la bonne rentabilité sur le compte de Cupra (17 549 véhicules immatriculés ; + 17,4 %). "Avec un prix moyen autour de 47 000 euros, nous constatons que les clients sont prêts à dépenser un peu plus dans une marque positionnée entre le généraliste et le premium, ce qui a boosté notre rentabilité", assure Pedro Fondevilla.

En après‑vente aussi, les deux marques sont performantes. "Nous sommes la marque qui a le plus progressé par rapport à son budget, avec une croissance de 7 %. C’est grâce à Cupra qui fidélise davantage de clients", précise le directeur général France des marques espagnoles. En revanche, l’activité VO entache légèrement le tableau. La baisse des immatriculations sur le VO est toutefois compensée par le VN.

Skoda : la force tranquille

Si l’ensemble des activités a permis de dégager une rentabilité de 1,1 %, Julien Bes­sière, directeur général de Skoda France, a noté toutefois que "la marge VN a connu une forte progression grâce à la croissance des volumes et aux marges annexes, notam­ment grâce au financement". La marque compte maintenir le cap historique sur le canal des sociétés, "tout en augmentant significativement notre performance chez les particuliers", souligne le directeur général de Skoda France.

La commercialisation de l’Elroq et de l’Enyaq devrait dynamiser l’offre électrique de la marque qui réalise plus de 50 % de ses ventes en PHEV. "Nous devons faire face aux nouvelles réglementations, au durcissement des malus, à la loi LOM et aux nouvelles règles de calcul des avantages en nature, mais nous sommes parfaitement armés pour cela", assure Julien Bessière dont la marque devrait franchir le cap des 50 000 véhicules immatriculés. Ayant augmenté ses effectifs dans les concessions de 12 %, Skoda espère voir un dynamisme similaire en 2025.