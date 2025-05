Cupra a la cote chez les professionnels

Lancée en 2018, Cupra s’est rapidement imposée sur le marché européen, gagnant rapidement en part de marché. Grâce à une gamme de véhicules au design séduisant et à une offre technologique variée, la jeune marque espagnole est parvenue à séduire de nombreux clients professionnels. Pedro Fondevilla, patron de Cupra France, revient sur les raisons de cette réussite.

Avec une part de marché de 1,5 % chez les professionnels en 2024, la marque Cupra espère doubler ce chiffre, en atteignant les 3 % d'ici à 2026. ©Cupra

Entrée en vigueur le 1er mars 2025, la nouvelle loi de verdissement des flottes incite les entreprises à renouveler leurs parcs de plus de 100 véhicules dès que possible avec des véhicules à faible empreinte carbone, sous peine de pénalités immédiates. Dans ce contexte, Cupra se révèle être un partenaire pertinent pour les professionnels, notamment grâce à sa gamme attractive de véhicules.

Et pour cause, en 2024, la jeune marque espagnole a augmenté ses ventes sur les canaux BtoB de 14 % par rapport à 2023, à 10 400 unités, avec un mix de 60 % de ses ventes totales à destination des entreprises. La performance est même d’autant plus louable pour le début d’année 2025.

"En 2025, Cupra affiche une progression de 45 % de ses volumes sur les principaux canaux BtoB. Notre performance est alors supérieure de 70 % par rapport au marché global qui fait +27 % chez les professionnels. Nous pouvons donc logiquement affirmer que le positionnement et les produits de Cupra plaisent aux entreprises", nous glisse Pedro Fondevilla, directeur général de Seat et Cupra pour la France.

Une gamme variée et attractive de véhicules

Cupra doit avant tout cette réussite à sa gamme de véhicules. La marque du groupe Volkswagen jouit en effet d’un catalogue riche, qui couvre plusieurs segments et différents types de motorisations électrifiées. Les modèles mild hybrid, hybrides rechargeables et 100 % électriques ont ainsi représenté plus de 89 % du canal des sociétés en 2024.

"Notre récente offensive de produits a séduit les professionnels. Nous avons en plus réussi à convaincre les entreprises de se tourner vers des véhicules à faible émission, car nous enregistrons une progression de 75 % sur nos modèles électriques et hybrides rechargeables en 2025. Sur le marché, nous sommes ainsi la troisième marque la plus électrifiée de France, après BYD et Tesla", souligne Pedro Fondevilla.

En tête, le Formentor, best-seller de la marque, dont 78 % des ventes chez les professionnels concernent les motorisations hybrides rechargeables. Sur le marché tous canaux confondus, le SUV coupé était par ailleurs le quatrième modèle PHEV le plus vendu en France en 2024, avec 70 % de ses ventes électrifiées.

La gamme de Cupra se compose aussi de la berline Leon et de sa version Sportstourer, qui ont toutes les deux profité d’un restylage l’an dernier. Premier véhicule 100 % électrique de la marque, la Born est très appréciée des entreprises, tandis que l’offre électrique de Cupra a également été renforcée par l’arrivée d’un premier SUV, le Tavascan, à l’été 2024.

Disponible en motorisations essence et en PHEV, le Terramar est venu conclure l’offensive produits de la marque l’année dernière, portant le total à cinq nouveaux modèles électrifiés. Le SUV hybride rechargeable se distingue avant tout de par son autonomie 100 % électrique très généreuse, allant jusqu’à 120 km. Enfin, la gamme sera complétée en 2026 par le lancement de la Cupra Raval, une citadine 100 % électrique, qui partagera la même plateforme que la future Volkswagen ID.2.

"Selon moi, la marque Cupra bénéficie de plusieurs atouts qui lui permet de se distinguer sur le marché BtoB, à commencer par son image de marque et le design de ses modèles. Nous avons également une offre de produits très variés, qui couvrent plusieurs segments et plusieurs technologies. Sur l’électrique, nous avons des valeurs résiduelles qui sont très intéressantes", commente le patron de Cupra France.

Qui poursuit : "Les entreprises l’ont compris, choisir Cupra c’est bénéficier d’un positionnement produit entre généraliste et premium avec des loyers très attractifs. Les chiffres ne trompent pas puisque la part de marché de Cupra pour les entreprises était de 1,5 % en 2024." Par ailleurs, avec l’arrivée de la Raval en 2026, la marque se donne pour objectif d’atteindre les 3 % de part de marché chez les professionnels.

"Cupra plaît à tout le monde"

Cupra peut également se vanter de toucher une clientèle professionnelle assez large, allant des professions libérales aux commerciaux, tout en passant par les cadres et les dirigeants d’entreprises. La jeune marque espagnole est en effet de plus en plus référencée dans les car policies des moyennes et grandes entreprises.

"Cupra plaît à tout le monde. Nous sommes donc performants auprès de toutes les typologies de clientèle professionnelle. Récemment, nous avons par exemple signé un partenariat avec une grande flotte de véhicules, celle de l’entreprise Socotec. Mais nous sommes aussi bien référencés auprès des loueurs, à l’image d'Arval et d'Ayvens", détaille Pedro Fondevilla.

Le constructeur bénéficie également du système de ventes directes de Volkswagen Group France destiné aux grandes flottes. Baptisé Fleet Agency, il est par ailleurs générateur de volumes significatifs pour Cupra. Mais la marque peut aussi compter sur son réseau de points de concessionnaires. Au nombre de 115 à fin 2024, ce chiffre montera à 145 à l'horizon 2026.

"Nos véhicules sont sobres, avec une fiscalité et un TCO avantageux. Si vous y ajoutez le design non conventionnel de nos modèles, l’entreprise gagne sur tous les plans. 2025 apparaît alors comme une année très prometteuse pour Cupra, notamment grâce à notre offre de véhicules électrifiés", a-t-il conclu.