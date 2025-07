BAIC s'appuie sur Emil Frey France pour son démarrage

Dans un format totalement inédit, BAIC a signé un accord faisant d'Emil Frey France un prestataire de service. Cela doit faciliter l'arrivée sur le sol français des produits du constructeur chinois et l'identification de concessionnaires.

BAIC débutera son aventure en France avec les pick-up Foton Tunland. ©Baic-Foton

Cela ne s'était jamais vu dans le paysage hexagonal. BAIC a signé un accord avec le groupe Emil Frey France non pas pour assurer l'importation de ses véhicules, mais pour disposer d'un soutien opérationnel. Un contrat de service inédit qui fait de la filiale du groupe de distribution un prestataire du constructeur chinois sur le sol français.

"Nous avons une culture d'importateur avec tous les moyens fonctionnels, les outils informatiques et les compétences humaines. BAIC a vu cela comme une opportunité de structurer sa présence en France, alors que le marché très chahuté demande de l'expertise et de la réactivité", résume Pierre Guignot, directeur général de l'activité import d'Emil Frey France.

Concrètement, cette formule hybride entre le rôle de distributeur et d'importateur met simplement de côté le transport des véhicules. Emil Frey France peut être mandaté "avec des feuilles de mission" pour traiter tout le reste. Ce qui comprend la recherche de potentiels concessionnaires, l'homologation des nouveaux modèles, la science marketing ou encore la logistique des pièces détachées.

Cette initiative relève de l'opportunité et non d'une volonté de Pierre Guignot de structurer une offre de service. Il ne s'interdit pas pour autant de délivrer cette prestation pour d'autres constructeurs le cas échéant. En revanche, il balaye l'idée que ce contrat avec BAIC a été signé dans une volonté de pérenniser les emplois.

Six groupes de distribution sous contrat de concessionnaires

BAIC a déjà avancé dans son projet. Le constructeur, qui prévoit une offensive produit en Europe, a validé six distributeurs à ce jour. Parmi les groupes de distribution, il y a Féline dans le Grand Est, Easy Motors dans les Hauts-de-France, Saint-Clair en Normandie, Sud Loire Automobiles en région Centre-Val de Loire, Alessandria Automobiles en Savoie et Isère, ainsi que Mazet à Gap (05). Tous ont signé un contrat de concessionnaire "on ne peut plus classique".

"La recherche de partenaires se poursuit et des tractations ont avancé avec d'autres opérateurs", assure Renaud Beloeil, directeur de BCF Auto Group, la société qui importe les modèles du constructeur chinois en France. Il confirme que les premiers exemplaires vont être acheminés vers les points de vente très prochainement.

BAIC débarque avec deux pick-up diesel de la marque Foton, le Tunland G7 et le Tunland V7 doté d'une hybridation 48 volts. Homologués en quatre places, ils éviteront le malus et la TVA sera récupérable pour les professionnels. Une centaine de commandes pourrait être passée en exercice plein et tout particulièrement en zone rurale. S'en suivront diverses carrosseries à la fin de l'année ou au début de l'exercice 2026.

D'après Renaud Beloeil, BAIC va faire homologuer les SUV X55 et X7, aux ambitions de classe premium. Deux modèles carburant à l'éthanol. Une énergie qui sert aussi à l'hybridation du BJ30, un 4x4. Enfin, le constructeur prévoit d'importer l'EU5, présenté comme le taxi de référence à Beijing (Pékin), qui fonctionne uniquement à l'électricité.