Leapmotor poursuit son développement en Europe

Publié le 6 juin 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Le constructeur chinois, partenaire de Stellantis dans le monde, accélère sa présence sur le Vieux Continent. Depuis septembre 2024, il a déjà ouvert 600 points de vente dans les principaux marchés européens et s'implante désormais en Irlande, en Bulgarie et en Europe de l'Est, notamment grâce à Emil Frey.

Leapmotor étend son réseau à d'autres pays européens, comme l'Irlande ou la Bulgarie. ©JA

