Stellantis : la France reste au cœur du dispositif de la nouvelle plateforme STLA One

La satisfaction n’était pas feinte pour Roland Lescure, ministre de l’Économie, et Sébastien Martin, ministre de l’Industrie. Et pour cause, ce n’est pas tous les jours qu’un constructeur, en l’occurrence Stellantis, annonce un investissement de près d’un milliard d’euros en France.

C’est donc avec une grande aisance que les deux ministres ont salué l’ensemble des élus, alignés devant le site de Mulhouse (68), avant d’arriver, enfin, devant le patron du constructeur, Antonio Filosa, qui masquait à peine son impatience devant tant de poignées de main à serrer.

Mais peu importe, le message clé doit passer coûte que coûte. Le groupe insiste sur l’ancrage français du projet. Sur le milliard d’euros d’investissement, 500 millions sont d’ores et déjà dédiés au lancement de la nouvelle plateforme STLA One, présentée comme un élément clé du plan stratégique FaSTLAne 2030.

Conçue et développée en France, par les ingénieurs du groupe à Poissy (78) et à Sochaux-Belchamps (25), elle doit permettre de produire près de deux millions de voitures d’ici 2035 (et un million en 2030).

Mulhouse : seulement 125 000 véhicules produits en 2025

Ensuite, 400 millions sont fléchés directement sur le site de production de Mulhouse et 100 millions d’euros viendront soutenir les fournisseurs locaux. L’objectif : redonner du volume à l’usine alsacienne, renforcer la compétitivité du groupe face aux constructeurs chinois et sécuriser l’avenir industriel du site.

C'est Peugeot, marque leader du groupe selon le nouveau plan stratégique, qui en bénéficiera la première. Si la future nouvelle 208, qui est produite en Espagne, sera logée sur cette plateforme, Mulhouse travaille déjà aux trois modèles Peugeot qui seront assemblés ici.

Le site produit actuellement la 308 (dans sa version berline et SW), la 408 et encore quelques unités de la DS7 qui va bientôt être remplacée. En 2029, la nouvelle 308 y est confirmée, ainsi que sa version SW. La 408 va aussi être renouvelée même si un doute subsiste sur son type de carrosserie puisque Alain Favey, patron de la marque Peugeot, a évoqué par ailleurs un nouveau SUV du segment C.

L’annonce de l’ajout d’un troisième modèle à Mulhouse rend le sourire aux salariés. Car le site industriel a connu une forte baisse de son activité ces dernières années. Selon Stellantis, le site n’a produit qu’environ 125 000 véhicules en 2025, contre plus de 300 000 unités quatre ans auparavant.

La plateforme STLA One : la clé de voûte

L’usine emploie aujourd’hui quelque 4 500 salariés. Si les activités mécaniques (et notamment la forge) tournent à pleine capacité, la partie assemblage souffre d’une sous-utilisation chronique.

Au cœur du projet figure la nouvelle plateforme STLA One. Stellantis estime qu’elle permettra d’atteindre une compétitivité supérieure de 20 % à celle des plateformes actuelles et d’atteindre une parité de coûts avec les constructeurs chinois produisant en Europe.

De plus, elle pourra embarquer une chimie de batterie LFP permettant de baisser le prix d’accès pour les clients.

Dongfeng à Rennes, Peugeot à Mulhouse

Mais Mulhouse doit surtout son salut à son histoire avec Peugeot. Et face aux surcapacités de production, de l’ordre de 800 000 unités par an, le choix a été fait de réaffecter le site de Poissy (78) vers le reconditionnement et la fabrication de pièces.

Quant à Rennes, une usine d'origine Citroën, le constructeur a donc fait le choix du partage des lignes d’assemblage avec Dongfeng, plutôt que la fermeture du site.

Questionné sur une éventuelle aide financière publique, Stellantis n’a pas évoqué de soutien direct. Mais le constructeur a toutefois salué plusieurs initiatives françaises, notamment l’écoscore et le rôle joué par le gouvernement français dans les discussions européennes sur la politique industrielle automobile.

Selon le groupe, ces mesures contribuent à soutenir la production automobile locale et la compétitivité de l’industrie européenne.