Le redressement commercial de Stellantis se confirme au premier semestre 2026

Stellantis confirme son redressement commercial. Après un premier trimestre déjà bien orienté, le groupe automobile a enregistré une nouvelle progression de ses facturations entre avril et juin, portant le bilan du premier semestre à près de trois millions de véhicules.

Au total, le constructeur a livré 2,958 millions de véhicules à son réseau de distribution ou directement à ses clients au cours des six premiers mois de l'année, contre 2,664 millions un an plus tôt, soit une progression de 11 %.

Le bilan commercial communiqué par le groupe prend en compte les facturations de toutes les marques, qui englobent aussi bien les immatriculations à client final que celles opérées auprès de son réseau de distribution. En moyenne, le constructeur a augmenté de 150 000 unités ses facturations par trimestre portant les livraisons à 2,958 millions de véhicules, en hausse de 11 % par rapport au premier semestre 2025.

L'Amérique du Nord retrouve des couleurs

La plus forte progression provient d'Amérique du Nord. Avec 824 000 véhicules facturés au premier semestre, la région affiche une hausse de 27,4 % sur un an.

Cette amélioration repose essentiellement sur le renouvellement de la gamme. Au premier trimestre 2026, Stellantis avait déjà bénéficié du retour du Ram 1500 HEMI V8, du Jeep Grand Wagoneer restylé et du lancement du nouveau Jeep Cherokee.

Le deuxième trimestre a confirmé cette dynamique avec l'arrivée des nouvelles Dodge Charger Sixpack, du Ram 1500 TRX SRT, de la Chrysler Pacifica restylée ainsi que la montée en puissance industrielle du Cherokee.

Le deuxième trimestre a été particulièrement dynamique dans la région, avec 445 000 unités, soit une progression de 38 % par rapport à la même période de 2025.

Les Smart Car tirent l'Europe

L'Europe élargie reste, et de loin, le premier marché commercial du groupe avec 1,399 million de véhicules facturés au premier semestre 2026 (+8,4 %). Selon le communiqué du groupe, l'essentiel de cette croissance est alimenté par les modèles développés sur la plateforme Smart Car.

Les Citroën C3, C3 Aircross, Fiat Grande Panda et Opel/Vauxhall Frontera ont largement soutenu les volumes tout au long du semestre. À eux seuls, ces véhicules ont représenté près de 90 000 facturations supplémentaires sur les six premiers mois de l'année.

La nouvelle Jeep Compass est également venue renforcer les volumes au deuxième trimestre, tandis que le succès de Leapmotor continue de monter en puissance. Après environ 27 000 véhicules facturés au premier trimestre, la coentreprise a porté ce volume à près de 33 000 unités entre avril et juin, grâce notamment aux modèles T03 et B10.

Des situations contrastées dans les autres régions

En dehors de ses deux principaux marchés, Stellantis affiche des résultats plus contrastés. Le groupe progresse légèrement en Afrique et au Moyen-Orient, avec 232 000 véhicules facturés (+3,1 %). Si la montée en cadence de la production en Algérie et le dynamisme du Maroc soutiennent l'activité, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient continuent de pénaliser plusieurs marchés, notamment les pays du Golfe.

En Amérique du Sud, le semestre apparaît quasiment stable (472 000 véhicules, +0,2 %). La bonne tenue du Brésil compense tout juste la forte baisse observée en Argentine, où le ralentissement du marché et l'arrivée de nouveaux concurrents chinois continuent de peser sur les volumes.

Enfin, la région Asie-Pacifique reste marginale dans le dispositif du constructeur avec 31 000 véhicules facturés au premier semestre (+6,9 %).

Un rebond qui devra désormais se traduire dans les résultats

Après une année 2025 marquée par un net ralentissement de ses activités, Stellantis semble donc retrouver une dynamique commerciale grâce au renouvellement accéléré de sa gamme. Mais le groupe ne livre pas ses résultats par marque, rendant difficile l'évolution des 14 marques réunies sous la bannière Stellantis.

Reste désormais à savoir si cette progression des facturations se traduira par une amélioration équivalente des résultats financiers. Le groupe publiera ses comptes semestriels dans les prochaines semaines, qui permettront de mesurer l'impact réel de cette reprise sur sa rentabilité.