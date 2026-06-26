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Industrie

Stellantis et Nissan s’intéressent à des actifs de Marelli

Publié le 26 juin 2026

Par La Rédaction
2 min de lecture
Stellantis et Nissan sont entrés en discussion pour racheter certains actifs de Marelli, le fournisseur de pièces automobiles qui rencontre des difficultés financières. Stellantis s’intéresse, lui, aux activités de suspension de la marque, alors que Nissan lorgne les habitacles.
Marelli Stellantis Nissan
En difficulté financière, Marelli pourrait céder des activités à Stellantis et à Nissan. ©Marelli

Stellantis et Nissan se positionnent sur des actifs de Marelli Holdings, l'équipementier automobile, selon les informations de Bloomberg News datant du jeudi 25 juin 2026.

 

Les deux constructeurs auraient individuellement entamé des négociations portant sur des filiales différentes du groupe italien.

 

Dans le détail, Stellantis serait intéressé par les activités de Marelli en Italie concernant la production de suspensions. Quant à Nissan, il souhaiterait, lui, récupérer les actifs liés aux habitacles et dont l’usine se situe au Japon.

 

Nissan au secours de son premier fournisseur

 

Ces discussions s’inscrivent dans un contexte de grandes difficultés financières pour le fabricant de pièces automobiles.

 

En effet, Marelli, détenue par le fonds d’investissement KKR, a déposé en ce mois de juin une demande de mise sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis.

 

Les équipementiers automobiles appellent à un renforcement de l’Industrial Accelerator Act

 

Nissan se doit de venir en aide à Marelli qui n’est autre que son plus grand fournisseur de composants.

 

La situation financière de l’équipementier est la conséquence des droits de douane imposés à l’industrie automobile ainsi que de la guerre commerciale mondiale, qui a affecté sa trésorerie en raison de l’activité du fournisseur, axée sur les importations et les exportations, a indiqué l’entreprise, lors de sa demande de mise sous protection. (Avec Bloomberg)

Keziah Jeanne

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