Stellantis tourne la page Free2move

Le groupe Stellantis va céder l’intégralité de son activité d’autopartage Free2move à l’entreprise allemande Mutares. Une transaction dictée par le plan stratégique FaSTLAne 2030 et qui devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année 2026.

Stellantis annonce céder l’intégralité de sa participation dans l’activité d’autopartage Free2move à Mutares. ©Stellantis

L'autopartage ne fait plus partie des priorités de Stellantis. Dans un communiqué, le groupe dirigé par Antonio Filosa annonce en effet avoir conclu un accord avec le fonds d'investissement allemand Mutares portant sur la cession de l’intégralité de sa participation dans Free2move. L'opération, dont la finalisation est attendue d'ici à la fin de l'année 2026, reste soumise aux conditions de clôture habituelles.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du plan stratégique FaSTLAne 2030 présenté au mois de mai dernier. Stellantis poursuit ainsi son recentrage en concentrant ses investissements sur les régions, les marques et les technologies jugées les plus créatrices de valeur. Le constructeur a visiblement conclu que l’activité d’autopartage Free2move n’en faisait pas partie.

De nouveaux investissements pour Free2move

Fondée en 2016 par le groupe PSA, l’entreprise propose des solutions d’autopartage de courte et longue durée, accessibles 24h/24 et 7j/7 via son application mobile, avec des flottes réparties dans 14 villes en Europe et aux États-Unis. En reprenant cette activité, Mutares ambitionne de créer une nouvelle plateforme dédiée au secteur de la mobilité.

Son projet prévoit notamment "une gestion renouvelée de sa flotte internationale, la poursuite de la transition vers des véhicules 100 % électriques ainsi qu’une attention portée à l’expérience client et aux besoins des collectivités en matière de mobilité urbaine", peut-on lire dans un communiqué. Des investissements ciblés seront également engagés pour poursuivre le développement de Free2move dans un marché de l’autopartage toujours plus concurrentiel.

"En nous concentrant davantage sur nos activités automobiles stratégiques, nous consolidons notre capacité à générer une performance durable sur le long terme", a déclaré Virgilio Cerutti, responsable du développement commercial et des partenariats chez Stellantis. Qui poursuit : "Nous sommes pleinement engagés à travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes afin de garantir une transition fluide pour nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs."