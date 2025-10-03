Menu
Free2move mis en vente par Stellantis ?

Publié le 3 octobre 2025

Par Damien Chalon
Le groupe dirigé par Antonio Filosa serait en quête d’un acquéreur pour Free2move. Le fournisseur de mobilité de Stellantis est surtout actif dans l’autopartage en libre-service dans les grandes villes européennes.
Le groupe Stellantis étudie la vente de sa filiale Free2move. ©Free2move

Confronté à des difficultés financières, avec entre autres un résultat net qui s’est effondré de 70 % en 2024, le groupe Stellantis est en quête d’économies. Et de rentrées d’argent frais.

 

Charge au nouveau directeur général, Antonio Filosa, de trouver des solutions. L’une d’entre elles pourrait être la vente de Free2move. Selon Bloomberg, évoquant des sources proches du dossier, le constructeur envisagerait de céder sa filiale de mobilité et d’autopartage.

 

Stellantis : Antonio Filosa fixe trois priorités pour relancer la croissance après une année noire

 

Plusieurs acheteurs potentiels auraient été contactés pour cette opération. Il est toutefois indiqué que les discussions en sont encore à un stade précoce et qu’aucun accord n’a été conclu.

 

Free2move fait figure d’acteur phare du marché de la mobilité avec plus de six millions de clients revendiqués dans le monde. L’opérateur est surtout actif dans l’autopartage en libre-service dans les grandes villes européennes telles que Rome, Berlin, Paris ou Madrid.

Stellantis et Mistral AI renforcent leur partenariat

Marché sous perfusion : les tactiques commerciales des constructeurs pour sauver leurs résultats

Leasing social : un succès bel et bien au rendez-vous

Les 10 points marquants du marché automobile en septembre 2025 : bourrage des urnes !

David Guérin, Stellantis : "Déployer la marque Spoticar chez tous les agents d'ici trois ans"

Stellantis : l'usine de Mulhouse va également stopper temporairement sa production

