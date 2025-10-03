Free2move mis en vente par Stellantis ?

Publié le 3 octobre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Le groupe dirigé par Antonio Filosa serait en quête d’un acquéreur pour Free2move. Le fournisseur de mobilité de Stellantis est surtout actif dans l’autopartage en libre-service dans les grandes villes européennes.

Le groupe Stellantis étudie la vente de sa filiale Free2move. ©Free2move

Confronté à des difficultés financières, avec entre autres un résultat net qui s’est effondré de 70 % en 2024, le groupe Stellantis est en quête d’économies. Et de rentrées d’argent frais. Charge au nouveau directeur général, Antonio Filosa, de trouver des solutions. L’une d’entre elles pourrait être la vente de Free2move. Selon Bloomberg, évoquant des sources proches du dossier, le constructeur envisagerait de céder sa filiale de mobilité et d’autopartage. Stellantis : Antonio Filosa fixe trois priorités pour relancer la croissance après une année noire Plusieurs acheteurs potentiels auraient été contactés pour cette opération. Il est toutefois indiqué que les discussions en sont encore à un stade précoce et qu’aucun accord n’a été conclu. Free2move fait figure d’acteur phare du marché de la mobilité avec plus de six millions de clients revendiqués dans le monde. L’opérateur est surtout actif dans l’autopartage en libre-service dans les grandes villes européennes telles que Rome, Berlin, Paris ou Madrid.

