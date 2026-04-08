Pièces d'occasion : Stellantis débarque sur eBay avec 20 000 références

Stellantis accélère sur le réemploi. Via SUSTAINera, le constructeur vient d'ouvrir des boutiques sur eBay en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Elles sont directement alimentées par le centre de démantèlement de véhicules basé à Mirafiori, en Italie. L'opération est menée en partenariat avec BrandOn Group, un acteur spécialisé dans le développement des marketplaces.

Ces boutiques eBay viennent s'ajouter à la plateforme B-Parts sur laquelle les pièces issues de Mirafiori étaient déjà référencées. B-Parts revendique un stock global de douze millions de pièces d'occasion en Europe. Son catalogue est également accessible via les outils Service Box et E-PER, utilisés par les réparateurs du réseau Distrigo.

Le stock disponible sur eBay dépasse aujourd'hui les 20 000 références. Les pièces proviennent de véhicules en fin de vie ainsi que de modèles issus du pôle R&D. L'approvisionnement concerne principalement des pièces pour les modèles Fiat, Alfa Romeo et Jeep, avec des références disponibles également pour Peugeot, Opel et Citroën.

Des pièces testées, garanties et traçables

Avec ces boutiques, Stellantis élargit la distribution de ses pièces d'occasion au-delà de ses réseaux traditionnels. L'offre couvre notamment des pièces de carrosserie, des composants mécaniques, des pièces électroniques et électriques, ainsi que des éléments d'habitacle.

Chaque pièce est démontée selon un processus défini : inspection initiale, sélection, classification, retrait sécurisé, nettoyage et contrôle de fonctionnalité. Stellantis s'appuie sur son propre système de codification et de contrôle qualité pour assurer la traçabilité et la conformité réglementaire.

Les pièces proposées sont garanties un an, avec un délai de retour de 14 jours. Les économies peuvent atteindre 70 % par rapport au neuf. Stellantis met aussi en avant la réduction de l'impact environnemental, avec jusqu’à 100 % de matières premières économisées et 50 % d’émissions de CO2 en moins.

Le constructeur prévoit d'étendre les boutiques à d'autres pays européens et à d'autres marketplaces. SUSTAINera est par ailleurs déjà présente en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.