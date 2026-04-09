David Guérin à la tête de Peugeot France, Lionel Ehrhard hérite du BtoB
Publié le 9 avril 2026
David Guérin range son costume de directeur de la cellule dédiée aux véhicules d’occasion de Stellantis France pour endosser celui de directeur de Peugeot France à compter du 1er mai 2026. Il officiait à la tête du VO depuis mars 2024.
Dans ses nouvelles fonctions, il succède à Lionel Ehrhard. Ce dernier avait été nommé à la tête de la marque lion en décembre 2024.
Il n’aura donc œuvré qu’une seule année pleine aux commandes de Peugeot France, avec un bilan honorable de 221 001 mises à la route de voitures particulières (-5 %) et 66 257 immatriculations d’utilitaires légers (-1,8 %).
Lionel Ehrhard au BtoB, Arnaud Treille aux VUL
Lionel Ehrhard prend d’ailleurs du galon puisqu’il devient directeur du BtoB de Stellantis en France. Il prend ici la suite d’Arnaud Treille, qui remplace Aymeric Le Her à la direction de la division européenne de Pro One.
Ce dernier a pris, au 1er avril 2026, la direction de l’activité pièces de rechange de Stellantis & You, la filiale de distribution du groupe.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.