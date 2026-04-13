Zineb Ghout nommée directrice générale de Stellantis Iberia

Zineb Ghout est nommée directrice générale de Stellantis pour la péninsule Ibérique (Espagne et Portugal), sous la responsabilité de Maurizio Zuares, directeur des opérations commerciales pour l’Europe élargie.

Dans ses nouvelles fonctions, elle supervisera l’ensemble des opérations commerciales du groupe dans la région, couvrant une dizaine de marques, d’Abarth à Peugeot en passant par Jeep, Opel, Leapmotor ou DS Automobiles, ainsi que les activités liées aux véhicules d’occasion, aux pièces détachées et à l’après-vente.

Elle reportera à Maurizio Zuares, en charge des opérations commerciales pour l’Europe élargie. Zineb Ghout succède à Marco Cane, appelé à d’autres responsabilités centrées sur la rentabilité des volumes en Europe, et rendra compte à Emanuele Cappellano.

Cette nomination intervient dans une zone importante pour Stellantis. L’Espagne et le Portugal concentrent plusieurs sites industriels majeurs du groupe, notamment à Vigo, Saragosse et Madrid, ainsi que l’usine de Mangualde au Portugal. Ces installations produisent des modèles clés, à la fois sur le segment des véhicules particuliers (Peugeot 208, Opel Corsa…) et des utilitaires (Peugeot Expert et Citroën Jumpy…).

Diplômée de Toulouse Business School, Zineb Ghout s’appuie sur près de vingt ans d’expérience dans l’industrie automobile, acquise en grande partie au sein du groupe Renault. Elle y a occupé des fonctions variées en Europe et en Afrique du Nord, avant de devenir directrice marketing en France.

Elle rejoint Stellantis en 2023 pour diriger Peugeot France, puis prend rapidement la responsabilité de Peugeot Europe en 2024. Moins de trois ans après son arrivée dans le groupe, elle accède à la direction générale d’une région industrielle majeure.