Retour sur les plans stratégiques de Stellantis et Renault

Publié le 4 août 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 4 min de lecture

Avec l'arrivée de François Provost à la tête du groupe Renault et celle d'Antonio Filosa chez Stellantis, les deux constructeurs ont une nouvelle feuille de route pour les années à venir. Retour sur les plans stratégiques dévoilés en mars et mai 2026.

Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, et François Provost, directeur général du groupe Renault. ©Stellantis ©Renault

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