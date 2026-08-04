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Constructeurs

Retour sur les plans stratégiques de Stellantis et Renault

Publié le 4 août 2026

Par Christophe Jaussaud
4 min de lecture
Avec l'arrivée de François Provost à la tête du groupe Renault et celle d'Antonio Filosa chez Stellantis, les deux constructeurs ont une nouvelle feuille de route pour les années à venir. Retour sur les plans stratégiques dévoilés en mars et mai 2026.
Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, et François Provost, directeur général du groupe Renault. ©Stellantis ©Renault

Renault

 

 

 

Avec son plan futuREady, le groupe Renault prépare sa riposte face aux constructeurs chinois

 

 

 

 

 

 

Le produit reste au cœur du plan du groupe Renault

 

 

 

 

 

Les recettes chinoises de Renault pour réduire de 40 % le coût de ses voitures électriques

 

 

 

 

 

 

Renault s’attaque aux coûts de distribution et veut capter la valeur du cycle de vie de ses voitures

 

 

 

 

 

 

Alpine doit confirmer sa croissance en Europe avant d'aller plus loin

 

 

 

 

 

 

 

Renault renforce sa R&D en Chine tout en réorganisant son ingénierie française

 

 

 

 

 

Stellantis

 

 

 

Stellantis : un plan de 60 milliards d'euros pour renouer avec la croissance

 

 

 

 

 

 

Stellantis relativement prudent sur le volet financier de son plan

 

 

 

 

 

 

Peugeot en tête d’affiche, DS reléguée : la nouvelle hiérarchie des marques chez Stellantis

 

 

 

 

 

 

Que retenir du plan stratégique de Stellantis pour l'Europe ?

 

 

 

 

 

 

Stellantis ouvre un nouveau front européen avec Dongfeng et sa marque Voyah

 

 

 

 

 

 

 

Quelle place aura la France dans le plan de redressement de Stellantis ?

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle plateforme Stellantis STLA One : la future Peugeot 208 ouvrira le bal

 

 

 

 

 

 

 

Stellantis prépare une offensive avec ses "e-cars" à moins de 15 000 euros

 

 

 

 

 

 

La Citroën 2CV est de retour !

 

 

 

 

 

 

 

Peugeot lance la reconquête de Stellantis en Chine

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