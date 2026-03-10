Alpine doit confirmer sa croissance en Europe avant d'aller plus loin

Le Dream Garage n'a pas fermé ses portes, mais la trajectoire d'Alpine n'est plus tout à fait la même à la vue de ce nouveau plan futuREady.

Dans un entretien au Figaro, François Provost, directeur général du groupe Renault, est clair : "J'arrête l’expansion internationale. Avant de dépenser davantage, il faut montrer qu’Alpine rapporte. C’est comme au golf. Nous allons commencer au «putter», c’est-à-dire avec le marché français, allemand, britannique."

Alpine doit donc monter en puissance avec les A290 et A390 et réussir la future A110. Elle reposera sur une nouvelle plateforme, APP pour Alpine Performance Platform, et Philippe Krief, le patron de la marque, n'y va pas par quatre chemins : "Avec la nouvelle A110, nous voulons créer la première vraie sportive électrique."

Cette fameuse plateforme APP s'est un peu dévoilée pour l'occasion. Elle reste en aluminium et cachera deux packs batterie, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière, pour optimiser la répartition des masses. L'architecture sera en 800 volts.

La nouvelle A110 devrait également compter sur l'ADM, l'Alpine Dynamic Module, une sorte de cerveau qui pourra gérer notamment la répartition du couple (le torque vectoring).

De plus Philippe Krief a également rappelé que cette APP était modulable et pouvait servir de base à un coupé (A110) mais aussi à un spider ou un coupé 2+2. Une indication sur la potentielle déclinaison de la gamme. Le patron d'Alpine a d'ailleurs réfuté la baisse des ambitions pour la marque et affirme que trois lancements sont prévus dans les 36 modèles annoncés dans le nouveau plan FutuREady présenté ce 10 mars par le groupe.

Si Alpine est à l'heure électrique, Philippe Krief a également confirmé que cette nouvelle base pouvait accueillir une mécanique thermique. Une porte d'entrée pour le continent américain avec la promesse d'une arrivée au Canada en 2029.

Cette configuration pourrait être utile en Europe, si le marché des électriques sportives ne démarre pas réellement, mais aussi à l'international, le jour où Alpine aura gagné son bon de sortie. "2026 et 2027 seront des années décisives pour Alpine", reconnaît Philippe Krief. Il s'agit de doubler les ventes pour atteindre l'objectif de chiffre d'affaires d'un milliard d'euros en 2026... et des marges à deux chiffres !

Pour y parvenir, Alpine va gonfler sa représentation sur le territoire français où 70 % des ventes sont réalisées. Les 170 Alpine Store présents devraient s'accompagner rapidement de sites satellites qui nécessitent moins d'investissement pour les concessionnaires.