Alpine met les États-Unis en stand-by

La marque française compte s'attaquer au marché américain en 2027. Le projet a été mis en pause, le temps d'y voir plus clair, notamment sur les droits de douane. Mais cela ne remet pas en cause la volonté d'internationalisation d'Alpine.

Bien qu'Alpine semble retarder son arrivée sur le marché américain, le plan stratégique de croissance de la marque n'est pas impacté. ©Alpine/Vincent Vanfleteren/Studio Genese

"Nous arriverons sur le marché américain en 2027", nous avait indiqué Philippe Krief, directeur général d'Alpine, en mai 2024. Il semble finalement que les plans d'Alpine pour attaquer ce marché ont été mis en pause, selon nos confrères du Point.

La politique du nouveau locataire de la Maison-Blanche et ses droits de douane ont brouillé les cartes. Luca de Meo, patron du groupe Renault, a été clair : "On appuiera sur le bouton le moment venu, quand on y verra plus clair."

La volonté initiale d'Alpine semblait être d'attaquer le marché américain avec la nouvelle A110 électrique, à l'horizon 2027 donc, avant de poursuivre avec les SUV annoncés ensuite. Les A290 et A390 ne font pas partie du plan de bataille dans un premier temps.

Le constructeur français avait d'ailleurs établi des liens avec AutoNation, l'un des plus grands groupes de distribution américains fort de 250 concessions, pour accrocher le panneau Alpine dans certaines d'entre elles.

Cela étant, l'internationalisation d'Alpine reste un objectif et une nécessité, comme nous l'avait confié Philippe Krief en novembre 2024 : "Nous avons un gros tra­vail pour mieux nous positionner en Europe, puis en Asie à partir de 2026, puis enfin, nous irons aux États‑Unis."

Pour l'Asie, où la marque au A fléché a des ambitions, la Chine n'est pas forcément au centre du jeu pour l'heure. Alpine visant d'abord Singapour, le Japon ou encore la Corée du Sud. D'ailleurs, ce dernier pays, où le groupe possède l'usine de Busan, pourrait être une base industrielle pour alimenter la région.

"Le plan d'Alpine a été construit sans les États-Unis et la Chine"

Mais Luca de Meo rassure : "Le plan d'Alpine a été construit sans les États-Unis et la Chine. Il faut d'abord faire ses preuves sur son marché en Europe en devenant une référence, notamment en Allemagne."

Rappelons que la gamme Alpine comptera à terme sept modèles. La marque vise l'équilibre financier en 2026 et un chiffre d'affaires de huit milliards d'euros en 2030.

Mais le patron de Renault, fort de son expérience, demande de la patience : "Audi a mis 30 ans pour rentrer dans le club des marques premium à coups de milliards et milliards d'investissements. Avec Alpine, on en a au moins pour vingt ans. On commence tout juste le voyage."