Retour sur les 70 ans d'Alpine à Dieppe

En plus de dévoiler en première mondiale l'A390, Alpine a fêté ses 70 ans à l'occasion d'un grand rassemblement dans sa ville natale, Dieppe (76). Revivez l'évènement qui s'est déroulé du 30 mai au 1er juin 2025.

Alpine a fêté ses 70 ans à l'occasion d'un grand rassemblement à Dieppe (76), sa ville natale. ©Alpine/Vincent Vanfleteren/Studio Genese

En plus de dévoiler son avenir avec le nouveau A390, Alpine a dignement fêté son 70e anniversaire avec plus de 1 700 véhicules rassemblés sur le front de mer de Dieppe (76), sa ville natale. Plus de 150 000 personnes ont fait le déplacement durant les trois jours de festivités, du 30 mai au 1er juin 2025.

Luca de Meo, directeur du groupe Renault, Philippe Krief, directeur général d'Alpine, ainsi que tout l’état-major de la marque, mais également Pierre Gasly, pilote de l'écurie de Formule 1 Alpine, et Zinedine Zidane, ambassadeur de la marque, ont pu se rendre compte de la passion qu'il y a autour des modèles au A fléché.

"Célébrer les 70 ans d’Alpine ici, à Dieppe, là où tout a commencé, donne une force particulière à cet anniversaire. Ce rassemblement est l’illustration de la ferveur Alpine et du lien exceptionnel entre un héritage unique qui perdure aujourd’hui et se projette vers le futur. L’A390 en est une expression fidèle : tournée vers demain, et nourrie de 70 ans de passion et d’audace", a déclaré Philippe Krief.

©Alpine