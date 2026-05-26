Electra embarque dans le grand plan d'électrification français

Publié le 26 mai 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Après la réunion organisée par le président de la République Emmanuel Macron à l'Élysée, Electra a officialisé son investissement de 300 millions d'euros dans le plan national d'électrification. Cette somme servira à accélérer le déploiement de bornes de recharge rapide pour les voitures électriques à travers la France.

Electra veut prendre part au plan national d'électrification à hauteur de 300 millions d'euros d'investissement. ©Electra

Electra va répondre à l'appel de l'Élysée. L'opérateur de bornes de recharge pour voitures électriques a annoncé un plan d'investissement de 300 millions d'euros pour densifier son maillage en France. Une déclaration faite par le président et cofondateur d'Electra, Aurélien de Meaux. Ce dernier a été convié au Palais présidentiel avec plusieurs autres acteurs de la transition électrique française, le 26 mai 2026. Une "équipe de France de l'électrification" désirée par Emmanuel Macron, à laquelle contribuent notamment des constructeurs automobiles, des énergéticiens et des industriels en plus des opérateurs de la recharge. En consacrant une enveloppe de 300 millions d'euros, Electra entend brancher 1 000 nouveaux points de charge ultrarapide par an jusqu'en 2030. Autrement dit, la société tricolore souhaite avancer au rythme d'une inauguration tous les deux jours. Un nombre qui s'ajoutera à ses 400 stations actuellement opérationnelles dans l'Hexagone. Un plan global de 240 000 bornes La feuille de route d'Electra s'inscrit dans un plan global défini par le président de la République. Les opérateurs conviés autour de la table "se sont engagés à déployer 240 000 bornes" de recharge supplémentaires pour les véhicules électriques d'ici 2030, a officialisé Emmanuel Macron. Un cumul en faveur de la mobilité électrique qui comprendra 60 000 points de charge rapide et ultrarapide. Bornes de recharge : Que Choisir Ensemble dénonce une "jungle tarifaire" "Ces bornes et ces annonces viendront compléter les plus de 185 000 bornes déjà en service pour atteindre notre objectif de 400 000 points de recharge ouverts au public en 2030", a également précisé le chef de l'État.

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