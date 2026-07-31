Le pneu, nouveau levier d’autonomie pour les voitures électriques de Renault

Pour gagner quelques dizaines de kilomètres d’autonomie, les constructeurs automobiles ne misent pas uniquement sur les batteries. Le pneu devient lui aussi un terrain d’innovation. C’est dans cette logique que Continental et le groupe Renault ont développé un pneumatique haute performance affichant une résistance au roulement particulièrement faible.

Selon le manufacturier allemand, cette technologie dépasse les exigences de la catégorie A de l’étiquetage européen : sa résistance au roulement serait jusqu’à 35 % inférieure au seuil nécessaire pour obtenir cette meilleure classification.

Sur un véhicule électrique disposant d’une autonomie de 500 km, le gain annoncé pourrait atteindre environ 30 km supplémentaires par recharge. Continental compare ce bénéfice à un trajet équivalent entre Paris et Versailles.

Le pneumatique a été présenté le 8 juin 2026 à Guyancourt, en région parisienne, à l’occasion du Sustainability Tour organisé par Renault.

Un développement basé sur l’EcoContact 7

Pour parvenir à ce résultat, Continental ne part pas d’un nouveau concept complet. Le manufacturier s’est appuyé sur son EcoContact 7, avant de l’adapter aux exigences spécifiques du constructeur français.

La composition de la gomme, la structure du flanc et l’architecture globale du pneu ont été retravaillées. Continental ne détaille pas les choix techniques retenus, mais présente ce produit comme un pneumatique développé sur mesure pour les futurs modèles électriques de Renault.

"En collaboration avec le groupe Renault, nous œuvrons à améliorer l’efficience de ses nouveaux véhicules électriques. Nos pneumatiques développés sur mesure affichent une résistance au roulement très faible, ce qui permet d’accroître considérablement l’autonomie", explique Christian Strübel, expert Continental spécialisé dans la résistance au roulement des pneumatiques automobiles.

Ce partenariat dépasse le seul développement pneumatique. Continental devient également partenaire technique du Garage Futurama, la plateforme d’innovation de Renault issue du plan stratégique futuREady.

Réduire les pertes d’énergie au roulage

La résistance au roulement est devenue un paramètre clé dans l’optimisation des véhicules électriques. Selon Continental, elle représente entre 20 et 30 % de la consommation d’énergie d’un véhicule, quelle que soit sa motorisation.

Réduire cette résistance permet donc de limiter les pertes d’énergie liées au déplacement du véhicule. Sur un modèle électrique, chaque amélioration contribue directement à préserver l’autonomie disponible.

"Une résistance au roulement extrêmement faible est essentielle pour maximiser l’autonomie des véhicules électriques. Avec Continental, nous bénéficions d’un partenaire solide à nos côtés", indique Nicolas Champetier, vice-président innovation du groupe Renault.

Pour les constructeurs, le pneumatique constitue ainsi un levier d’efficacité supplémentaire, alors que l’augmentation de la taille des batteries entraîne des contraintes de coût, de poids et d’empreinte environnementale.

Des essais accélérés grâce à la simulation

Le développement de ce pneumatique s’est également appuyé sur des outils de simulation numérique. Continental a utilisé son simulateur Driver-in-the-Loop, capable d’évaluer le comportement des pneus dans des conditions proches de la conduite réelle dès les premières phases du projet.

Renault a de son côté intégré son simulateur de conduite Roads, conçu pour reproduire différents scénarios routiers dans un environnement virtuel.

La combinaison de ces technologies a permis aux deux partenaires d’accélérer les cycles de développement et de limiter le recours aux prototypes physiques. Continental indique ainsi pouvoir économiser jusqu’à 10 000 pneus d’essai par an grâce à ces méthodes virtuelles.