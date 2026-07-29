Mercedes-Benz joue la carte multi-énergie avec son nouveau GLA

Mercedes-Benz présente la troisième génération du GLA, qui remplace l’actuel opus mais aussi l’EQA. Reposant sur la nouvelle plateforme multi-énergie du constructeur allemand, le SUV sera donc à la fois proposé en motorisations hybrides et 100 % électriques. Une évolution qui doit lui permettre de retrouver son statut de best-seller de la marque en France.

À son lancement, le nouveau Mercedes-Benz GLA sera uniquement proposé en versions 100 % électriques, tandis que les variantes hybrides 48 V arriveront en début d'année 2027. ©Mercedes-Benz

Commercialisé depuis 2014, le Mercedes-Benz GLA s’est rapidement imposé comme un modèle clé de la gamme du constructeur allemand. En France, le SUV a même décroché le titre de best-seller de la marque entre 2023 et 2025, franchissant la barre des 10 000 immatriculations annuelles pendant trois années consécutives.

Mais le règne du GLA a pris fin au premier semestre 2026. Avec 3 598 unités vendues sur les six premiers mois de l’année (-31,2 %), le SUV a en effet été détrôné par le nouveau Mercedes-Benz CLA, qui s’est livré à 4 215 exemplaires (+218,6 %) sur la même période. Lancé en avril 2021, son équivalent 100 % électrique, l’EQA, ne fait guère mieux avec 1 693 mises à la route (+25,8 %) depuis le début de l’année 2026.

Pour relancer la dynamique de son SUV, Mercedes-Benz a donc choisi de revoir son approche en reprenant la recette qui a fait le succès du CLA. Comme la berline mais aussi le nouveau GLB, la troisième génération du GLA adopte donc une stratégie multi-énergie, lui permettant d’être proposé à la fois avec des motorisations hybrides et 100 % électriques. La marque allemande fait ainsi disparaitre l’EQA, pour ne garder qu’un seul modèle sous le nom de GLA.

Silhouette plus sportive

Les dimensions de ce nouveau Mercedes-Benz GLA ont été revues à la hausse. La troisième génération du SUV mesure désormais 4,56 m de long, soit 15 cm de plus que l’ancienne mouture, mais aussi 10 cm de plus que l’EQA. La largeur progresse également pour atteindre 1,87 m (contre 1,83 m auparavant), au même titre que l’empattement qui passe à 2,79 m (contre 2,73 m). Seule la hauteur baisse légèrement de 2 cm, à 1,60 m.

Outre le gain de dimensions, ce nouvel opus du GLA se distingue également par un look plus sportif que celui de son prédécesseur. Il présente en effet une voie arrière plus large (+3 cm), des épaules plus musclées et des jantes pouvant atteindre jusqu’à 20 pouces sur les finitions haut de gamme.

Les versions 100 % électriques et hybrides se distinguent d’ailleurs par leur face avant. Sur le GLA électrique, la calandre adopte un contour rétroéclairé qui intègre un total de 608 points lumineux, tandis que la variante hybride mise quant à elle sur un motif composé de 150 étoiles LED animées individuellement dans une finition chromée. Des étoiles que l’on retrouve également dans les optiques avant et arrière, et ce, quelle que soit la motorisation choisie.

À l’intérieur, les gains de dimensions du GLA profitent à l’habitabilité. L’empattement allongé dégage plus d’espace pour les jambes des passagers arrière, tandis que la ligne de toit du SUV et le toit panoramique de série offrent une meilleure garde au toit. En électrique ou en hybride, le coffre du nouveau GLA affiche une capacité allant jusqu'à 410, soit 70 l de plus que le modèle précédent. D’autant que la version 100 % électrique du SUV compte également un frunk d’une capacité de 107 l.

Sur ce nouvel opus du GLA, la planche de bord est quasi identique à celle de la nouvelle CLA. Elle se compose d’un écran conducteur de 10,25 pouces et d’un écran central de 14 pouces, tandis qu’un écran supplémentaire de 14 pouces peut également être choisi en option pour le passager avant. L’ensemble forme alors le MBUX Superscreen de Mercedes-Benz, composé de technologies de dernier cri.

Jusqu’à 657 km d’autonomie en électrique

Reposant sur la nouvelle plateforme multi-énergie de Mercedes-Benz, la MMA, le GLA de deuxième génération abandonne le diesel et reprend les mêmes motorisations du CLA. À son lancement, le SUV sera donc d’abord proposé dans trois versions 100 % électriques.

La première, baptisée GLA 200, développe 224 ch et est équipée d’une batterie LFP d’une capacité 58 kWh, lui permettant de réaliser jusqu’à 447 km entre deux recharges. La deuxième, le GLA 250+, offre une puissance de 272 ch et embarque une batterie NMC de 85 kWh, pour une autonomie allant jusqu'à 657 km, selon la norme WLTP.

La troisième version, le GLA 350 4MATIC, jouit quant à elle d’une transmission intégrale et d’une puissance de 354 ch. Dotée de la même batterie NMC de 85 kWh, l’autonomie est en revanche ici abaissé à 643 km maximum. Mercedes-Benz indique qu’un autre modèle équipé d'une batterie NMC de 71 kWh sera également commercialisé début 2027.

Le nouveau GLA 100 % électrique se distingue aussi par sa recharge rapide. L’architecture électrique de 800 volts peut en effet considérablement réduire le temps de charge, puisque le GLA 250+ peut récupérer jusqu’à 270 km en seulement dix minutes.

En début d’année 2027, les motorisations hybrides 48 V viendront également rejoindre le catalogue. La marque allemande précise que les clients auront le choix entre deux niveaux de puissance, disponibles en traction ou en transmission intégrale 4MATIC. Seuls les prix des versions à batterie sont ainsi pour l’heure connus, avec un ticket d’entrée fixé à 46 990 euros.