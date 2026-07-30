Vers une sortie de crise pour Stellantis ?

Après une année 2025 cauchemardesque, Stellantis va-t-il sortir la tête de l’eau ? Pour l’heure, les résultats financiers du premier semestre 2026 témoignent de nets signes d’amélioration. Le groupe dirigé par Antonio Filosa a en effet vu son chiffre d’affaires augmenter de 10 % sur les six premiers mois de l’année, pour atteindre 81,6 milliards d’euros.

Mais le véritable signal positif se situe surtout au niveau de la rentabilité. Après avoir accusé une lourde perte de 2,3 milliards d’euros un an plus tôt, Stellantis est parvenu à renouer avec les bénéfices, en dégageant un résultat net de 670 millions d’euros au premier semestre 2026. Un rebond significatif, mais qui reste encore insuffisant face aux performances financières de certains rivaux.

"Alors que le déploiement de notre stratégie FaSTLAne 2030 est bien engagé et que les lancements de nouveaux produits prévus cette année sont réalisés dans les délais et conformément à nos attentes, nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs financiers 2026", a déclaré Antonio Filosa, patron de Stellantis, tout en confirmant que le groupe visait une amélioration de son chiffre d'affaires sur l’ensemble de l’exercice 2026.

Des résultats contrastés selon les régions

Le redressement de Stellantis au premier semestre 2026 repose en grande partie sur la forte progression de son activité en Amérique du Nord. Les livraisons y ont en effet augmenté de 27,2 %, à environ 824 000 unités, principalement grâce aux Ram 1500, Jeep Grand Wagoneer, Chrysler Pacifica ou encore le Dodge Durango. Le chiffre d'affaires net de la région a ainsi bondi de 21,1 %, pour atteindre 34,3 milliards d'euros.

Si l’Europe élargie reste de loin la région la plus importante de Stellantis en termes de volume, avec près de 1,4 million d’exemplaires vendus sur la première moitié de l’année (+8,4 %), elle est cependant loin d'être son marché le plus rémunérateur. Le groupe n'y a en effet généré que 30,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires (+0,7 %), soit bien moins qu'en Amérique du Nord, et ce, malgré des volumes largement supérieurs. Stellantis paie ici sa politique de baisse des prix appliquée dans la région mais aussi la concurrence avec les nouveaux constructeurs chinois.

En Amérique du Sud, les résultats du constructeur sont restés relativement stables au premier semestre 2026, avec 472 000 véhicules vendus (+0,2 %) et des revenus estimés à environ 8 milliards d’euros (+2,6 %). En revanche, Stellantis a vu son chiffre d’affaires diminuer de 10 % en Asie-Pacifique (environ 900 millions d’euros), et ce, malgré des ventes en hausse de 6,9 %, à 31 000 unités. Enfin, dans la région Afrique-Moyen Orient, le groupe est parvenu à conserver des revenus stables, à 5 milliards d’euros, alors que ses livraisons sont en baisse de 3,2 %, à 243 000 unités.