Arnaud Belloni, en route vers Stellantis ?

Quelques jours seulement après avoir officialisé son départ de Renault Group, Arnaud Belloni s'apprêterait à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Selon les informations du Journal de l'Automobile, l'ancien directeur marketing du constructeur français devrait rejoindre Stellantis dans les prochaines semaines.

À ce stade, ni le groupe automobile ni l'intéressé n'ont confirmé cette nomination. Mais chez Stellantis, les couloirs bruissent de sa future arrivée. Selon nos informations, Arnaud Belloni prendrait dans un premier temps la responsabilité du marketing de Stellantis en Europe.

Des retrouvailles avec Olivier François ?

Cette arrivée pourrait toutefois s'inscrire dans un mouvement plus large. Toujours selon nos informations, son périmètre serait amené à évoluer d'ici la fin de l'année afin de reprendre les fonctions mondiales aujourd'hui assurées par Olivier François, dont un départ à la retraite est évoqué. Sachant qu'Olivier François dispose aujourd'hui d'une double casquette : le marketing et la direction générale de la marque Fiat. Arnaud Belloni se verrait ainsi propulsé au-delà du marketing, vers la direction d'une marque leader dans la sphère Stellantis.

Un scénario qui n'aurait rien d'anodin. Les deux hommes se connaissent de longue date. Ils ont travaillé ensemble au sein du groupe Fiat, où Olivier François occupait des fonctions de direction, tandis qu'Arnaud Belloni développait déjà son expertise du marketing automobile. Une proximité professionnelle qui pourrait faciliter un éventuel passage de relais.

Selon plusieurs sources, Arnaud Belloni aurait d'ailleurs laissé entrevoir sa future destination lors de l'annonce de son départ à ses équipes de Renault. "Au Mondial, on se retrouve en face !", aurait-il lancé.

Après avoir passé près de six ans chez Renault, Arnaud Belloni laisse derrière lui une empreinte forte. Arrivé fin 2020 à la demande de Luca de Meo, il a largement contribué au repositionnement de la marque, à la montée en gamme de son image et au succès de campagnes emblématiques accompagnant notamment le retour de modèles iconiques comme la Renault 5 E-Tech ou la future Twingo électrique. Plus largement, il a participé à faire évoluer la communication du groupe dans le cadre du plan Renaulution, puis de la stratégie futuREady.

Un signal fort pour la stratégie de Stellantis

Si cette arrivée venait à être confirmée, elle constituerait également un signal fort envoyé par Antonio Filosa. Depuis sa prise de fonction à la tête de Stellantis, le nouveau directeur général réorganise progressivement les équipes dirigeantes. Le recrutement d'une figure reconnue du marketing automobile européen témoignerait de la volonté de redonner un rôle central aux marques, à leur image et à leur désirabilité.

Au-delà du simple mouvement de dirigeants, ce possible transfert illustrerait aussi les recompositions en cours au sein de l'industrie automobile européenne. Après avoir accompagné le renouveau de Renault, Arnaud Belloni pourrait désormais être chargé de renforcer l'attractivité des quatorze marques de Stellantis sur un marché où la bataille ne se joue plus seulement sur les produits, mais aussi sur la capacité des constructeurs à recréer de la préférence de marque. (Avec Gregory Pelletier)