Fin 2028, l'usine Stellantis de Poissy ne fabriquera plus de voitures

Le site Stellantis de Poissy dans les Yvelines ne produira plus de voitures à l’horizon 2028. Lors d’un CSE extraordinaire organisé ce jeudi 16 avril 2026, la direction de l'usine a confirmé que l’arrêt interviendra avec la fin de vie des deux modèles actuellement assemblés sur place : l’Opel Mokka et la DS 3.

Cette décision marque un tournant industriel majeur pour l’usine francilienne, historiquement dédiée à la production automobile. Elle s’accompagnera d’une réduction significative des effectifs : sur les 1 700 ouvriers actuels, environ 1 000 devraient être maintenus à horizon 2030. Quelque 400 salariés sont d’ores et déjà concernés par un plan de départ volontaire ou un dispositif senior.

Une reconversion vers l’économie circulaire et les activités de niche

Si l’assemblage automobile disparaît, Stellantis entend maintenir une activité industrielle sur le site. Poissy sera progressivement repositionné autour de plusieurs activités : la production de pièces pour l’après-vente, une unité dédiée à l’économie circulaire, avec reconditionnement de véhicules et la valorisation de pièces automobiles, des activités de préparation de véhicules utilitaires, de petites séries ou destinés à la compétition.

En parallèle, le constructeur annonce également la création d'une unité de peinture ainsi que l'installation d'un atelier d'impression 3D pour la fabrication de pièces. Une transformation qui rapproche le site du modèle développé par Renault à Flins (78), centré sur le recyclage et la réutilisation des véhicules et composants.

En sous-utilisation chronique

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de faible performance industrielle. L’usine de Poissy affichait un taux d’utilisation d’environ 60 %, l’un des plus bas parmi les sites d’assemblage du groupe Stellantis.

La dépendance à un nombre limité de modèles, combinée à une demande européenne en berne, a fragilisé l’activité ces dernières années. En octobre 2025, la production avait ainsi été interrompue pendant quinze jours en raison du ralentissement du marché et du manque de débouchés pour la DS 3 et l’Opel Mokka. Le constructeur avait déjà annoncé en novembre 2025 la transformation du site industriel mais avait laissé en suspens la décision de poursuivre ou non l'activité d'assemblage de véhicule après 2028. Le groupe annonce investir 100 millions d'euros dans la reconversion de l'usine.