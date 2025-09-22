Stellantis : l'usine de Poissy à l'arrêt en octobre 2025

Stellantis va stopper la production pour 15 jours ouvrés de l'usine de Poissy (78). Du 13 au 31 octobre 2025, pas un seul véhicule ne sera produit et les 2 000 salariés seront mis en chômage partiel ou en congés. Le constructeur met en avant la faiblesse du marché européen.

L'usine Stellantis de Poissy (78) va fermer 15 jours ouvrés en octobre 2025. ©Stellantis/ Julien Cresp

À cause "d'un marché difficile en Europe", l'usine Stellantis de Poissy (78) va être à l'arrêt pendant trois semaines en octobre 2025. Les 2 000 salariés du site vont être mis au chômage partiel et en congés.

Les syndicats de l'usine ont appris la nouvelle dans la matinée, durant une réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE) qui n'était pas prévue, a indiqué à l'AFP Jean-Pierre Mercier, représentant de SUD. C'est "du jamais-vu à Poissy", assure-t-il.

Le constructeur a annoncé "l'arrêt de la production sur 15 journées de travail, du 13 au 31 octobre, ceci afin d'adapter son rythme de production à un marché difficile en Europe, en pilotant au mieux ses stocks avant la fin de l'année."

"Trois jours de congés avaient déjà été positionnés en octobre, auxquels s'ajouteront donc 12 jours de chômage partiel", précise la même source.

Stellantis précise que Poissy produit 420 Opel Mokka et DS3 par jour.

"Des travaux seront réalisés pendant l'arrêt de la production, et des séances de formation seront organisées pour continuer à travailler sur la performance industrielle du site", indique encore Stellantis.

Durant la réunion, le groupe a évoqué, selon Jean-Pierre Mercier, la baisse des ventes de l'Opel Mokka, produite sur ce site. Le représentant syndical se dit "convaincu" que "la direction accélère le plan de fermeture de l'usine", alors que la production de la Mokka s'arrêtera en 2028 et qu'"aucun nouveau véhicule n'est annoncé".

Le syndicaliste relève par ailleurs que cette annonce intervient alors que, selon Le Parisien, la maire de Poissy, Sandrine Dos Santos, recevra, mardi 26 septembre, la présidente de la région Valérie Pécresse et la direction du Paris Saint-Germain pour défendre l'implantation du futur stade du club de foot dans sa commune.

Le PSG envisage de quitter son fief historique du Parc des Princes car la mairie de Paris refuse de le lui vendre. Deux sites restent en lice, à Massy (91) et à Poissy, sur le terrain appartenant à Stellantis où se trouve l'usine.

Le site ne pourra accueillir le club "sans projet industriel fort", avait averti Valérie Pécresse en mai. "Ça ne peut pas être Stellantis ou le PSG, ça doit être Stellantis et le PSG." (avec AFP)