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Industrie

L'Estaca a challengé ses étudiants

Publié le 17 mai 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Dans le cadre de son challenge interne "Tomorrow's Mobility", l'Estaca a récompensé 3 des 28 projets qui étaient en lice cette année. L'innovation, le développement durable et les nouvelles mobilités étaient au centre des travaux.
Prix de l'Estaca 2026
Denis Bertrand, directeur de l’Estaca, en compagnie des étudiants des trois équipes lauréates du challenge : Drive représenté par Abdelkader Berehili, Optimisation des batteries lithium-ion représenté par Jules Guillemain et Martin Gourdon, et DriveLite représenté par Yann Dauge et Antoine Raguenez. ©Estaca

Initié en 2025, à l'occasion du centenaire de l'Estaca, le challenge "Tomorrow's Mobility" cuvée 2026 a été riche de 28 projets.

 

Tous portés par des équipes de trois à cinq étudiants de 2e année du cycle ingénieur, représentant l’ensemble de ses filières : aéronautique, automobile, navale, ferroviaire et spatiale, sur ses sites de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), Laval (53) et Bordeaux (54).

 

Les six finalistes ont présenté leurs travaux le 16 avril dernier devant un jury de professionnels constitué de représentants de l’école et de professionnels de l’industrie des transports, notamment les trois partenaires de l’événement, Safran, Dassault Aviation et FEV.

 

Le jury final a salué la qualité des projets, leur niveau de maturité et leur potentiel d’application dans des contextes réels, mais il a fallu trancher.

 

Trois projets ont été distingués "pour leur caractère innovant, leur impact environnemental et leur potentiel de développement" a souligné l'école d'ingénieurs.

 

Toutes les mobilités

 

Ainsi, le Prix de l'Innovation a été remis au projet Drive (Design robotics intelligence validation engineering), porté par Abdelkader Berehili, qui portait sur une méthodologie de développement de drones.

 

Le Prix du Développement durable est revenu au projet Optimisation des batteries lithium-ion pour véhicules électriques, porté par Jules Guillemain et Martin Gourdon, qui se penchait sur le contrôle en temps réel des profils de charge optimaux pour accélérer la recharge et prolonger la durée de vie des accus.

 

Enfin, le Prix des Nouvelles Mobilités a été remis au projet DriveLite, porté par Yann Dauge et Antoine Raguenez, centré sur une application d'écoconduite pour réduire la consommation mais aussi les accidents chez les jeunes conducteurs.

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