Volkswagen France renforce la formation de son réseau avec un nouveau centre à Saint-Étienne

"L'industrie automobile est en pleine transformation. Il y a plein de nouveaux métiers qui émergent". Le constat de Stéphane Briard, directeur réseaux et expérience client chez Volkswagen Group France, est sans appel. Face à ces mutations, la formation des techniciens s'impose comme une priorité.

Dans ce contexte, la filiale française du constructeur allemand a décidé d'ouvrir un nouveau centre à Saint-Étienne (42). Stratégique avant tout, ce lieu vise à renforcer les performances du réseau. "L'objectif est de faire venir toute la partie sud du territoire", résume Mélanie Fralin, cheffe de département Formation réseaux chez Volkswagen Group France. Surtout, il se veut le pendant du centre de Villers-Cotterêts (02) rénové fin 2025 avec cinq nouvelles salles. "Nous voulons avoir deux centres identiques", poursuit-elle.

Pourtant, le projet a failli ne jamais voir le jour à Saint-Étienne. Imaginé dès 2022, le centre avait d'abord été envisagé à Lyon avant que le coût financier ne soit considéré comme trop élevé. C'est finalement grâce à Thibaud Ravon, investisseur stéphanois connaissant un promoteur local, que le projet a pu se concrétiser.

Ouvert depuis le 26 janvier 2026, le site ambitionne de former 6 000 stagiaires par an, soit près de la moitié des 14 000 personnes que compte le réseau en France, et de servir environ 300 concessions dans la région sud. "Nous cherchons à accélérer la montée en compétences de certains collaborateurs afin de répondre à la demande des clients", analyse Stéphane Briard.

Des programmes en présentiel et en distanciel

Pour structurer cette offre, Volkswagen propose plus de 500 modules de formation, répartis équitablement entre la vente et l'après-vente. Sur ce dernier segment, 60 % des cours sont consacrés à la partie technique.

Si le présentiel reste majoritaire avec 60 % des formations proposées, le groupe a développé en parallèle deux formations complémentaires : l'e-learning, avec des sessions de 30 minutes à 1 heure et les formations à distance (FAD). Ensemble, ils représentent 40 % du temps de formation et permettent de réduire les coûts tout en optimisant le temps des équipes.

Au total, ce sont près de 4 000 sessions annuelles qui seront proposées entre les deux centres restants, celui de Bordeaux fermant en juin prochain. Pour accueillir l'ensemble du dispositif, le centre a été pensé en deux espaces distincts.

Des formations qui évoluent au rythme du secteur

Sept salles sont dédiées à la technique : moteurs, boîtes de vitesse, climatisation, métrologie, systèmes Adas ou encore l'électrique. Les quatre autres salles couvrent, selon Mélanie Fralin, "tout ce qui ne nécessite pas d'atelier", à savoir la réception client, la vente de pièces de rechange, le management d'atelier ou encore les responsables garanties.

Conçues par les formateurs eux-mêmes selon le cahier des charges de la maison mère, elles s'adaptent en permanence aux évolutions des métiers et aux spécificités du marché. "Quand un nouveau produit sort, on met tout de suite à jour notre cursus", explique Kévin, formateur Dekra, organisme partenaire de Volkswagen. Et les évolutions sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses : si les formations se consacrent encore majoritairement au thermique, celles dédiées à l'électrique gagnent du terrain et nécessitent moins de jours d'apprentissage, réduisant ainsi les coûts.

Une évolution pédagogique qui reflète surtout une transformation plus profonde du métier. "Aujourd'hui, nos techniciens ne font plus que réparer des véhicules, ils font aussi des mises à jour logicielles, de la configuration et effectuent des opérations de codage dans les calculateurs", poursuit-il. Pour y répondre, les formations sont pensées par et pour les membres du réseau, avec un accent fort sur la spécialisation technique.

Elles couvrent d'ailleurs l'ensemble des six marques du groupe (Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda et VW VU), avec des modules adaptés aux spécificités de chacune, permettant aux techniciens de gagner en polyvalence et de construire des synergies.

Apprendre et s'amuser, le double pari de Volkswagen

La modernisation pédagogique passe aussi par le cadre lui-même. "On veut que ce soit un lieu agréable, fonctionnel et pratique", résume Stéphane Briard. Fonctionnel, car les cursus sont rationalisés pour permettre aux techniciens de retourner rapidement en concession. Agréable, car les formateurs ont fait le pari d'apprendre en jouant.

Dans la salle dédiée au parallélisme, les stagiaires s'exercent à la PlayStation sur Gran Turismo. Le jeu simule les effets d'un mauvais réglage que les techniciens doivent identifier, assistés d'un volant à retour de force qui reproduit les sensations réelles.

L'aménagement des salles suit également la même logique. Sur la partie vente et après-vente, elles sont disposées en U ou en îlot pour favoriser les échanges entre les stagiaires et les formateurs. Des questionnaires en début et fin de chaque module permettent également de mesurer la progression de chaque profil et de réajuster rapidement les contenus si nécessaire.

La certification Qualiopi obtenue par le groupe valide l'ensemble de ces procédés. "On essaye vraiment de rendre la vie la plus agréable possible à la fois pour les stagiaires mais aussi pour les formateurs", conclut Mélanie Fralin.

Formation et recrutement, les deux piliers d'une même stratégie

Derrière ces efforts pédagogiques se cache aussi un enjeu RH majeur. Dans l'après-vente, le turnover atteint 30 %, un chiffre qui pèse lourd sur les réseaux. Pour y répondre, Volkswagen mise sur la formation comme principal outil de fidélisation et s'appuie sur deux dispositifs complémentaires au centre de formation.

D'abord la VGF Academy, dédiée à la formation de jeunes alternants. Aujourd'hui, 280 sont formés chaque année, répartis dans 20 classes à travers le pays. En parallèle, ils bénéficient également d'une semaine d'intégration sur le circuit de Mortefontaine (60) où ils découvrent les différents produits et les testent en conditions réelles. À l'issue du cursus, 90 % d'entre eux repartent avec un CQP (contrat de qualification professionnelle), et une promesse d'emploi dans le réseau.

Ensuite, la plateforme 1000 Talents, dédiée au recrutement du réseau. Plus de 500 offres y sont diffusées, appuyées par des campagnes publicitaires. Le dispositif a déjà généré 9 600 candidatures, alors que les réseaux affiliés à Volkswagen évaluent à près de 1 000 le nombre de postes à pourvoir en continu, sous l’effet du renouvellement des effectifs. Au total, ce sont 35 000 jours de formation qui sont dispensés chaque année, soit une moyenne de six jours par technicien formé, au-delà des 2 à 3 jours que durent la plupart des modules.

Des dispositifs nécessaires, car l'urgence est bien réelle. "Il y a un parc automobile à entretenir, les voitures et les clients sont là", rappelle Stéphane Briard. Pour Volkswagen, la formation n'est donc plus seulement un outil de perfectionnement, c'est devenu un levier stratégique pour tenir le rythme d'une industrie en pleine mutation.