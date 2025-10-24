Volkswagen retient Saint-Étienne pour son prochain centre de formation
La recherche est terminée. Volkswagen France a choisi d'aménager son futur centre de formation à Saint-Étienne (42), a-t-on appris auprès de plusieurs médias locaux. La filiale tricolore du constructeur automobile allemand a arrêté sa décision et le site ouvrira ses portes au début de l'année 2026.
L'infrastructure s'étendra sur 2 500 m2. Elle comprendra 11 salles de formation, dont 7 ateliers techniques ultra-modernes. Selon la communication de la mairie de Saint-Étienne, cette Volkswagen Academy ferait l'objet d'un budget d'environ un million d'euros.
Fusion de Bordeaux et Saint-Priest
L'ouverture prochaine du site s'inscrit dans un plan de réorganisation des moyens à disposition de Volkswagen France.
"Il remplacera celui de Saint-Priest (69) que nous avons fermé et celui de Mérignac, près de Bordeaux (33), fermé en juin prochain, qui eux ne disposaient pas d’espace de formation dédié à la réparation de batteries pour véhicules électriques que nous sommes en train de lancer en France", a expliqué Mélanie Fralin, cheffe de département Formation réseaux chez Volkswagen Group France, au média L'Essor Loire.
Ce qui permettra aux concessionnaires du sud de la France d'envoyer du personnel en stage. Le centre Volkswagen Academy dispensera des formations pour les véhicules des marques Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda et Volkswagen Utilitaires. Il aura une capacité d'accueil de 110 personnes par jour.
Pour l'anecdote, Volkswagen orientait sa recherche autour de Lyon. Pour l'aider à solutionner son équation, Thibaud Ravon, distributeur de toutes les marques du groupe Volkswagen dans la région, pris l'initiative de connecter la direction de son constructeur avec un promoteur local. Ainsi, la nouvelle histoire a pu écrire ses premières lignes.
Les centres de Villers-Cotterêts (02), au siège national du groupe, et à Mortefontaine (60) resteront actifs pour délivrer des formations techniques et commerciales.
