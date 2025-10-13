Les livraisons mondiales du groupe Volkswagen dans le vert

Le géant allemand Volkswagen annonce avoir livré 6,6 millions de voitures dans le monde à l’issue des trois premiers trimestres 2025. Un volume en hausse de 1 %. À la montée en puissance des modèles électrifiés s’oppose le déclin des marchés chinois et américain.

Le groupe VW a livré 6,6 millions de voitures à fin septembre 2025. ©Volkswagen

Le groupe Volkswagen limite la casse après neuf mois d’activité en 2025. Ses livraisons mondiales s’élèvent à 6,6 millions de voitures à fin septembre, un volume en très légère progression de 1 %. À la même époque en 2024, il pointait à 6,52 millions d’unités.

Le géant allemand n’échappe pas aux soubresauts des marchés chinois et américain. Son activité y recule respectivement de 4 et 9,3 %. Des replis compensés par un net regain commercial en Amérique du Sud (+14,9 %), en Europe centrale et orientale (+10,2 %) et, dans une moindre mesure, en Europe de l’Ouest (+3,2 %).

Envol des modèles électriques

Prise dans sa globalité, la région Europe a été à l’origine de 2,9 millions de livraisons pour le groupe (+4,1 %). Viennent ensuite, en volume, l’Asie-Pacifique avec 2,2 millions de mises à la route (-2,8 %), et l’Amérique du Nord avec 708 800 unités (-7,8 %).

L’un des principaux motifs de satisfaction du constructeur est la forme affichée par ses modèles électriques et hybrides rechargeables. Les modèles BEV ont vu leurs immatriculations bondir de 42 %, à 717 500 voitures. L’Europe (+78 %) et les États-Unis (+85 %) ont été les locomotives de cette montée en régime, à l’inverse de la Chine (-43 %).

Les principaux modèles 100 % électriques dans le monde sont à ce jour le binôme Volkswagen ID.4/ID.5 (128 900 exemplaires), suivi de l’ID.3 (88 800) et de l’Audi Q4 e-tron (65 700). Viennent ensuite l’Audi Q6 e-tron (63 800), la Skoda Elroq (60 400) ou encore la Skoda Enyaq (58 100).

Quant aux modèles PHEV, ils ont cumulé 299 000 livraisons dans le monde, soit une augmentation d'environ 55 % par rapport à la même période l'année dernière.

Commandes orientées à la hausse en Europe

"Nous bénéficions de la dynamique positive générée par l'offensive produits à grande échelle avec un total de 60 nouveaux modèles cette année et l'année dernière, souligne Marco Schubert, membre du comité exécutif en charge des ventes du groupe. Ces véhicules sont très populaires auprès de nos clients, comme en témoigne l'augmentation de 17 % des prises de commandes en Europe occidentale."

Les commandes de modèles électriques sont particulièrement fortes, puisqu’elles progressent de 64 %. Elles représentent environ 22 % des commandes en Europe occidentale.